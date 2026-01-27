A Coruña conmemora a los héroes del Orzán catorce años después de la tragedia

Se cumplen 14 años desde que el mar de A Coruña se cobró cuatro vidas. Tomas Velicky, un joven eslovaco que estaba completando su Erasmus en la ciudad, quedó atrapado en el fuerte oleaje del Orzán la noche del 27 de enero de 2012.

Ante esto, José Antonio Villamor, Rodrigo Maseda y Javier López, policías nacionales, no dudaron en arriesgar sus vidas y se adentraron en el mar para intentar salvar al estudiante. Sin embargo, el intento de rescate terminó en tragedia y los cuatro fallecieron en lo que se considera la tragedia marítima más importante de A Coruña en las últimas décadas.

Es por esto que este martes 27 de enero, coincidiendo con el 14º aniversario del suceso, ciudadanía y autoridades se han acercado al monumento levantado en honor de los policías y del joven, en la Coraza que separa Riazor de Orzán, para depositar ramos de flores en señal de recuerdo y respeto.

A pesar de que la zona está precintada por el temporal, curiosos y personas que quisieron aportar su ramo se acercaron hasta el monumento, erigido un año después del fallecimiento de los implicados.