Una mujer pierde el control de su vehículo y choca contra un muro en el Paseo de los Puentes

Accidente Paseo de los Puentes Abel Peña

Sobre las 16.30 horas una mujer perdía el control de su vehículo, un Mercedes SLK 280, chocando contra un muro en el Paseo de los Puentes, a la altura del número 9 de Paseo de Ronda. La mujer aseguró a la Policía local que le fallaron los frenos. Sin embargo, consiguió salir ilesa a pesar de la violencia del impacto. En el lugar están la policía local y los peritos.

Accidente Paseo de los Puentes Abel Peña

El coche avanzó varios metros por la calzada a la que se subió, avanzando unos 15 metros hasta impactar con hasta seis vehículos aparcados. Afortunadamente en ese momento no había peatones en la acera y nadie resultó herido. La policía ha cortado uno de los dos carriles mientras, junto con la grúa municipal, retiran los restos de los seis vehículos afectados, además de la fachada de la sede de especialidades pediátricas Nortius.