Una mañana en el rodaje de 'Ardora' con Carolina Yuste, Jorge Coira y sus creadores

Desde hace unas semanas, el rodaje de ‘Ardora’, una de las próximas series de Movistar+, tomó localizaciones de A Coruña como Juana de Vega, Marcial del Adalid, San Andrés o Juan Flórez, donde el despliegue técnico llamó la atención de los viandantes. Esta mañana, el rodaje se trasladó a la UDC, a Arquitectura concretamente, y abrió sus puertas durante un par de horas para conocer los entresijos de esta nueva creación que tiene a A Coruña como telón de fondo, con Carolina Yuste y Javier Gutiérrez como protagonistas.

Los creadores de la serie, Pepe Coira y Fran Araújo, aprovecharon también la jornada para desvelar algún que otro detalle de la serie. “Siendo Portocabo (la productora) de aquí, la idea era producir una serie aquí”, comenta Coira. “Nos importa mucho donde pasan las cosas, si la historia fuese en Santiago o en Albacete, sería distinta”, añade, antes de que Araújo complete: “Las ciudades son paisajes humanos”.

El trabajo de los guionistas no suele estar en el plató, pero eso no quiere decir que estén alejados del proceso de rodaje. “Tenemos la suerte de trabajar con Jorge (Coira), es cómo estar en nuestra casa”, comenta Araújo, que desvela que justo en la jornada de visita les han preguntado como ven el desarrollo hasta ahora, “la verdad, está yendo todo muy bien, y si vemos algo, se lo decimos a Jorge”.

‘Ardora’ aborda una historia judicial que como explican sus creadores no se inspira en ningún caso en concreto. “En muchos casos y en ninguno en concreto, intentamos hacer una trama que sea como muy verosímil, que tenga que ver con el momento y el lugar en el que estamos, pero no está inspirado en ningún caso”, comenta Coira. “Está documentado en los periódicos, en todas las noticias, no en una en concreto”, matiza Araújo.

Aprovechando la visita al rodaje, ambos reflexionan sobre la Inteligencia Artificial (IA) y cómo esta puede afectar a su trabajo. “La IA va a llegar a todas las facetas de la vida”, asegura Araújo, que tiene claro que “hay algo muy difícilmente replicable, que es el error humano, la inseguridad, la búsqueda”, dice. Lo que también tiene claro es que la IA, ahora mismo, no podría hacer un guion como un humano: “En absoluto, pero va a una velocidad que a saber lo que pasa en cinco años”, concluye.

La protagonista

Carolina Yuste se pone en la piel de la protagonista de ‘Ardora’, una abogada del turno de oficio. “Es un personaje que viene de Trujillo, que está en Extremadura, pero lleva mucho tiempo viviendo aquí, no tengo acento, pero hay un poquito que se pega, soy una persona que doy vergüenza y se me pegan mucho los acentos, tengo que tener cuidado”, comenta entre risas Yuste.

Ya había visitado la ciudad en el pasado, con obras teatrales como ‘Prostitución’, “pero rodar, no he rodado nunca”. La actriz extremeña es incapaz de no tirar de humor a la hora de reflejar su estancia hasta ahora en A Coruña y el turismo que ha podido hacer: “Pasear al sol. Ya lo he pillado, le podéis decir al señor del tiempo que lo he pillado, el tiempo de Galicia ya lo tengo, podemos pasar al siguiente nivel”, comenta entre risas, antes de volver a la realidad: Estoy encantada, es una ciudad muy bonita”.

Yuste explica que su personaje “es una tía normal, una muchacha que estudió Derecho, vino aquí hace tiempo y ahora le toca un caso de abogacía de oficio que no se espera, que parece que va a ser más fácil”. “La construcción del personaje es muy interesante”, asegura.

No es la primera vez que trabaja con Pepe Coira y Fran Araújo. “Yo creo que escriben mal”, bromea. “Hay algo en el personaje que se aleja de los estereotipos, es una tía normal y eso es lo que me parece interesante”, apunta, no sin añadir: “El 80% del trabajo en una buena serie es el guion”.

La importancia de A Coruña

El director de ‘Ardora’, Jorge Coira, apunta que A Coruña “creemos que debería impactar en la historia, debería moverla de alguna manera”. Rodarán en la ciudad y sus alrededores casi hasta abril y la producción se estrenará en 2027, previsiblemente. “Queremos reflejar la diversidad de la ciudad, pero también tener muy presente el mar, dejar que el entorno pueda impregnarlo todo, que no sea solo un telón de fondo”, comenta.

“Todavía estamos empezando, nos moveremos por otros lugares. Pero sí que rodamos mucho por el centro, por la Ciudad Vieja, en Palexco y rodaremos por Bens, Monte Alto... vamos a retratar varios barrios. Ahora estamos en la zona de la Universidad. Vamos a ir a varias zonas de la ciudad y del extrarradio”, explica el director de la producción durante uno de los descansos del rodaje.