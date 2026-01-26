Una conductora herida en un accidente con cinco vehículos implicados en A Coruña

El accidente provovó retenciones en Alfonso Molina Javier Alborés

Un accidente múltiple, con cinco coches implicados y una mujer herida leve ha causado retenciones en la mañana de este lunes en el acceso a A Coruña por la avenida Alfonso Molina.

Según ha informado la Guardia Civil, la colisión se produjo en la entrada a la avenida Alfonso Molina, en el kilómetro 2,800 a las 10:00 horas de este lunes, en la zona de Palavea.

Hasta allí se ha desplazado el 061 para asistir a una conductora que ha resultado herida leve. "Se trata de una colisión por alcance", han confirmado y los coches "estuvieron en el carril 15 minutos apróximadamente hasta que fueron retirados al arcén". Así, uno de los carriles quedó cortado lo que provocó retenciones.

El accidente ha causado retenciones en la zona, pero la circulación ya es fluida.