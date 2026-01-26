Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una conductora herida en un accidente con cinco vehículos implicados en A Coruña

El accidente ha causado retenciones en la zona

Redacción
26/01/2026 11:32
Atasco en Alfonso Molina
El accidente provovó retenciones en Alfonso Molina 
Javier Alborés
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Un accidente múltiple, con cinco coches implicados y una mujer herida leve ha causado retenciones en la mañana de este lunes en el acceso a A Coruña por la avenida Alfonso Molina.

Según ha informado la Guardia Civil, la colisión se produjo en la entrada a la avenida Alfonso Molina, en el kilómetro 2,800 a las 10:00 horas de este lunes, en la zona de Palavea.

Hasta allí se ha desplazado el 061 para asistir a una conductora que ha resultado herida leve. "Se trata de una colisión por alcance", han confirmado y los coches "estuvieron en el carril 15 minutos apróximadamente hasta que fueron retirados al arcén". Así, uno de los carriles quedó cortado lo que provocó retenciones.

El accidente ha causado retenciones en la zona, pero la circulación ya es fluida.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Gobierno anuncia 19 plazas de jueces en Galicia para reforzar tribunales de instancia y audiencias provinciales
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante el desayuno informativo celebrado este lunes en Madrid

Ayuso exige la dimisión de Sánchez por ser el "responsable" del accidente de Adamuz
EFE
Pedro Blanco

Pedro Blanco destaca el impacto de las políticas sociales del Gobierno en Galicia
Redacción
Edificios en el entorno de la plaza de Portugal

Las hipotecas sobre viviendas suben un 14,1% en Galicia en noviembre, con 1.535 préstamos
EP