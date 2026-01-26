El modelo por el que Inditex apuesta para los establecimientos de Zara

Nueva tienda que Zara inauguró en Los Ángeles en 2025 INDITEX

Inditex ha sorprendido con un movimiento histórico que se hizo público el pasado 15 de enero. Cerrará la tienda de Zara situada en la calle Juan Flórez de A Coruña en poco tiempo. Este no es un establecimiento cualquiera, ya que se trata del primero que abrió esta marca hace ya más de 50 años.

Este local, que cuenta con una superficie de 417 metros cuadrados según los datos del Catastro, no encaja dentro de laactual propuesta comercial de la compañía. La empresa fundada por Amancio Ortega prioriza la apertura de tiendas insignia en lugares clave de urbes importantes y opta por comercios de mayor tamaño.

Los locales menos estratégicos y de menor afluencia no encajan dentro de esta maniobra del grupo. En A Coruña ya había ejemplos anteriores de ello, con el cese de actividad de las tiendas de Inditex en los centros comerciales Dolce Vita (antes del cierre del complejo) y de Espacio Coruña.

Nuevo modelo

Como ejemplo representativo de este nuevo modelo de tienda por el que apuesta la compañía está la flagship —un espacio estrella de la marca— de la avenida Diagonal de Barcelona.

Fue inaugurada el pasado mes de noviembre y fue concebida, no solo como un espacio comercial, sino como “un entorno inmersivo construido alrededor de una atmósfera sensorial”, tal y como definió Inditex.

“Inspirado en la intimidad de la vida doméstica y en el encanto de los gabinetes de curiosidades, el espacio busca despertar la curiosidad y fomentar visitas recurrentes, ofreciendo algo nuevo en cada momento”, señaló la empresa con sede en Arteixo (A Coruña).

Zara abrió esta tienda, de 1.000 metros cuadrados, diseñada por el arquitecto belga Vincent Van Duysen. Según explicó el grupo de moda, este establecimiento se organiza “como un paisaje doméstico en capas”, cuya secuencia de salas varía “de manera deliberada”, lo que evoca “la calidez de un hogar habitado”.

Cada área de exposición se percibe “como una estancia de la casa”, con “su propio ritmo, paleta de materiales e identidad, según detalló Inditex. “El lounge —vestíbulo— central se dispone como el salón de un hogar: una imponente estantería recorre la pared y enmarca un gran sofá independiente que invita a la pausa. A su alrededor, estanterías abiertas de madera y metal, vitrinas y superficies con texturas variadas combinan el refinamiento visual con una sensación acogedora y familiar. Este mobiliario que define el interior de la flagship pertenece a la colección Zara Home+ by Vincent Van Duysen, concebida con la misma sensibilidad atemporal que la arquitectura”, aseguró la compañía de moda.

Además, la empresa creada por Amancio Ortega definió esta tienda como “un destino pensado para la presencia” y también como “un espacio comercial moldeado por el pensamiento arquitectónico, la sensibilidad emocional y la estética contenida”. “Una visión compartida por Zara y Vincent Van Duysen: hacer del acto de compra una experiencia memorable”, destacó Inditex.

The Grove

Otro ejemplo está en Estados Unidos. Zara presentó en junio en Los Ángeles un nuevo establecimiento. En aquel momento, explicó que se trata de “un exclusivo concepto” de local comercial “para mujer y hombre en una localización privilegiada en The Grove, el centro comercial al aire libre en West Los Ángeles”.

Esta nueva tienda, con 2.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, se erige como “la flagship de Zara” —un espacio estrella de la marca— “más relevante en California”, según informó Inditex.

Desde el exterior, este comercio destaca por su fachada de mortero blanco con líneas verticales y amplios ventanales que dejan entrar la luz natural, y resaltan la amplitud y apertura del interior.

La entrada principal da acceso a un espectacular vestíbulo circular desde el que se suceden las estancias dedicadas a las colecciones de Mujer, delimitadas por pórticos y suelos de madera y mármol gris.

Zara The Grove incluye áreas específicas con diseño interior y mobiliario diferenciado para la línea de lencería, y la zona de calzado y complementos. En la segunda planta, Zara habilitó su selección más amplia de hombre. Junto al gran ventanal, dispuso su colección deportiva ‘Athleticz’ y una zona de calzado y complementos.

Con The Grove, Zara reforzó su presencia en el sur de California, donde la marca ha desarrollado proyectos comerciales relevantes. Esta apertura se produjo apenas unas semanas después de la inauguración de una nueva tienda en Brea, Brea Mall, con colecciones de Woman, Man y Kids; y la ampliación de la tienda Zara en Canoga Park, Westfield Topanga, en noviembre de 2024.

Zara inició su expansión comercial en Estados Unidos en 1989 con una tienda en Lexington Avenue en Nueva York. Actualmente, opera más de un centenar de establecimientos en el país y emplea a 6.000 personas.