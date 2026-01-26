Las víctimas del Alvia de Angrois piden “justicia y verdad” tras la absolución del excargo de Adif

Representantes de la Plataforma de Víctimas del Alvia 01455, esta tarde, a las puertas de la Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

“Sin justicia y sin verdad, las tragedias se repiten”. Con esta frase ilustraron los carteles de protesta a las puertas de la Audiencia Provincial de A Coruña más de una veintena de representantes de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, un tren que, a su paso por Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013, descarriló y provocó el terrible balance de 79 muertos y 143 heridos.

Tras más de doce años de lucha incansable por parte de las familias de los afectados, la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió el pasado viernes al exdirector de Seguridad y Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, quien había sido condenado a una pena de dos años y seis meses de prisión por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela en una sentencia dictada en julio de 2024. En la resolución del pasado viernes, la sentencia recoge que "la prueba practicada no permite concluir que existiera una acción concreta que el recurrente estuviera obligado a realizar y que omitiera”, y añade que “no cabe afirmar que lesionó o mató imprudentemente", es firme y no cabe contra ella recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Algo que indignó a la asociación de damnificados, quienes ya recurrieron en 2014 ante el Parlamento Europeo el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF): "Estamos moi decepcionados pola desimputación do xefe de seguridade de Adif, para nós, o máis responsable da traxedia", apuntó José Antonio Gayoso, miembro de la plataforma y uno de los supervivientes del accidente. Según la asociación de afectados, Cortabitarte también tuvo cierta implicación en el accidente de MetroValencia, que se saldó con 43 muertos y 47 heridos. "Non é casualidade, este mesmo señor saliuse de rositas polos contratos que ten Adif no estranxeiro. Se non blanquean a esta xente, o negocio vai a pique. É un asasino con corbata", explican.

Al mismo tiempo, el fallo de la Audiencia coruñesa confirma la condena de dos años y seis meses de prisión para el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, como autor de 79 delitos de homicidio por imprudencia grave y de 143 delitos de lesiones por imprudencia grave al considerar que "la causa del descarrilamiento fue la desatención continuada del conductor por mantener una llamada telefónica”.

Similitudes actuales

El choque entre un Alvia y un Iryo el pasado domingo 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz reavivó el recuerdo de Angrois. Aunque las primeras investigaciones de este último suceso descartan el fallo humano, al contrario que en Angrois, el accidente se pudo haber provocado por una fractura en un carril de la vía, que se instaló entre mayo y junio del año pasado, pero que se unió con una soldadura a un carril más antiguo. Algo que, si bien forma parte de la legalidad, no es lo más aconsejable.

La investigación también baraja la posibilidad de un fallo en la composición química o en la uniformidad de la colada que dio lugar al raíl que se rompió. Ahora Adif ha puesto en revisión todo el lote fabricado a partir de una mesa de acero de 200 toneladas. Pero todas estas pruebas tendrán que hacerse ya en el laboratorio. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco, ya ha dicho que dimitirá "en el minuto uno" si se detecta alguna responsabilidad que le afecte.