El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Las denuncias por violencia de género en A Coruña y el área cayeron a la mitad durante el año pasado

Las cifras de órdenes de protección tramitadas se desplomaron a mínimos históricos

Abel Peña
Abel Peña
26/01/2026 06:30
Las denuncias por violencia de género cayeron a la mitad durante el año pasado
Últimos datos sobre violencia de género
La Policía Nacional dio a conocer la semana pasada durante un encuentro con los vecinos los últimos datos sobre violencia de género del partido judicial de A Coruña. Este abarca no solo la propia ciudad, sino también otros núcleos importantes como Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo y Oleiros. Según estas cifras, en el partido judicial se habrían desplomado las denuncias por violencia de género durante el año pasado, pasando de uno de los picos más altos de la serie, que se registró en 2024 (1.470 denuncias) a solo 716, que es uno de los más bajos.

Manifestación del 25-N del año pasado

A Coruña registra una caída del 52% en los delitos de violencia de género

Más información

De hecho, habría que remontarse a 2012 para encontrar una cifra más baja de denuncias, cuando se contabilizaron 708. Es la variación más brusca que se ha registrado en las estadísticas de Violencia de género en A Coruña en mucho tiempo. Hay que recordar que, en contra de lo que se había predicho, en 2020 se vivió un descenso bastante importante durante la pandemia de covid, que supuso una reducción del número de denuncias que en 2019 habían encontrado un pico, llegando a 1.431.

As denuncias por violencia de xénero crecen un 9,5% no primeiro trimestre do ano en Galicia

Más información

Sin embargo, desde el año de la pandemia había vuelto a incrementarse año tras año, hasta superar la cifra precovid en 2024, cuando alcanza un pico antes de desplomarse. Expertos preguntados al respecto encuentran el fenómeno de difícil explicación.

Serie histórica

Por supuesto, esto ha tenido su reflejo en el número de órdenes de protección incoadas (es decir, tramitadas) que es el más bajo de toda la serie histórica presentada por la Policía Nacional el jueves pasado. Solo 82 de estas órdenes fueron tramitadas, por debajo del nivel de 2009, cuando solo fueron 91.

Presentación de la campaña del 25-N

Inés Rey demanda un centro de crisis de Violencia de Género para A Coruña

Más información

A priori, que el número de denuncias caiga es positivo, puesto que parece indicar también una reducción en el número de delitos. Pero las autoridades a menudo indican, para explicar por qué crecen las denuncias tras más de 20 años de Ley de Violencia de Genero, que los delitos no crecen, sino que simplemente salen a la luz cada vez más delitos porque las víctimas, al sentirse apoyadas, se animan a denunciar.

Las estadísticas policiales señalan que en los nueve primeros meses del año 2025, respecto al mismo periodo de 2024 y solo en la ciudad de A Coruña, crecieron otros delitos que usualmente sufren las mujeres en mayor proporción, como los delitos contra la libertad sexual, pasando de 49 a 74.

