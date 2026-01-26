La reunión entre sindicatos y patronal se salda sin acuerdo para finalizar la huelga de autobuses en A Coruña

Huelga de autobuses en A Coruña Patricia G. Fraga

Sin solución para la huelga de autobuses en A Coruña. La reunión fijada hoy entre sindicatos y patronal, con mediación del Consello Galego de Relacións Laborais de la Xunta, por el conflicto laboral en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña (con una convocatoria de huelga indefinida a partir del 2 de febrero si no hay acuerdo) ha acabado sin ningún tipo de aproximación de posturas y sin fecha para un nuevo encuentro.

"No hay ningún avance, se quedó todo en preliminares, la patronal se vuelve a levantar de la mesa alegando las mismas disculpas que cuando se levantó la otra vez, es un portazo a la negociación, al presidente de la Xunta y a los usuarios", ha sentenciado el representante de CIG-Transportes, Ernesto Rei.

Y es que esta central, convocante de las protestas junto a CCOO y UGT, califica de "irresponsable" la postura de la patronal y rechaza que se pueda alegar por parte de la misma "unos presuntos actos vandálicos de los que no aporta prueba ni hechos concretos". Entre la principal demanda de los convocantes, está la negociación de un nuevo convenio con mejoras laborales y salariales.

Postura de Rueda

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuestionado esta mañana sobre la situación, reiteró que es "un conflicto entre la patronal del transporte y sus trabajadores". "La Xunta ofreció el Consello de Relacións Laborais como instrumento mediador", recalcó, para insistir en que "los que tienen que ponerse de acuerdo son ellos".

"Un conflicto entre una empresa y sus trabajadores no se puede solucionar interviniendo una administración si lo que se pretende de esa administración es que ponga el dinero que le están reclamando a sus empresas", dijo, para hacer un llamamiento a "cumplir la ley" en relación a los servicios mínimos fijados. "Deben ser respetados y en muchos casos no se estaban respetando", aseveró, para reiterar que serán "inflexibles en la exigencia del cumplimiento de la normativa, pero no podemos sustituir el papel de ninguna de las dos partes".