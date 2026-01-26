Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La nueva cafetería de O Parrote alza sus columnas de 3,3 metros

El edificio prestará servicio a la plataforma que se inauguró en octubre y que costó 3,1 millones de euros

Abel Peña
26/01/2026 06:10
cafetería Parrote (2)
Las columnas de hormigón, con el encofrado todavía puesto, junto a la plataforma flotante 
German Barreiros
O Parrote está cambiando poco a poco para convertirse en una de las zonas de recreo más populares entre los coruñeses cuando los temporales dejen paso al buen tiempo y a las ganas de playa. En octubre, se abrió la plataforma de baño, pero quedaba por construir un edificio de servicios. Es decir, una cafetería desde donde los amantes de las terrazas puedan disfrutar con una cerveza en la mano mientras contemplan a la gente nadar o cualquier otra actividad náutica que puedan practicar en la lámina de agua. Hoy, ya es posible contemplar un bosque de columnas de más de tres metros (3,35) levantándose de la plataforma de hormigón.

Los primeros bañistas de la plataforma de O Parrote
O Parrote, primera línea de playa

Aunque para algunos esto bloqueará las vistas al mar, hay que tener en cuenta que la cafetería se encuentra en el espigón donde se levanta la estatua de la Virgen del Carmen, así que a alguien que camine por O Parrote apenas le afectará. La estructura en sí cubre 422 metros cuadrados, pero gran parte de ella es abierta, así que genera la sensación de ser más pequeña.

Abre la plataforma de baño de O Parrote, una piscina flotante en pleno puerto de A Coruña

El edificio de servicios lo realiza la misma empresa que ha construido la plataforma flotante, López Cao, a un coste de 308.000 euros, e incluye un pórtico de madera para la terraza. Hay que decir que, además de cafetería, el pequeño edificio contará con unos vestuarios y un almacén para pequeñas embarcaciones, además de duchas exteriores para los nadadores. Incluso el socorrista, que el Ayuntamiento comenzó a destacar en O Parrote hace un par de años, tendrá aquí su espacio.

En primavera

Esta inversión se une a la de la plataforma, que fue de 3,1 millones de euros procedentes de la Xunta. En cuanto a cuándo estará listo el nuevo edificio, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, apuntó durante la inauguración de la plataforma, en octubre del año pasado, que la cafetería se pondría en funcionamiento esta misma primavera.

La Xunta construirá un graderío con capacidad para 250 personas en O Parrote

La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, había expresado su confianza en que sería uno de los puntos más animados de A Coruña este año: “De seguro será de gran disfrute na vindeira primavera”. 

