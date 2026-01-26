Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Inés Rey recibe al Nobel Wole Soyinka, que recitará esta tarde en el ciclo Poetas Di(n)versos

Redacción
26/01/2026 13:51
Inés Rey y Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura
Inés Rey y Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura
Andy Perez
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió esta mañana en el Palacio Municipal de María Pita al escritor nigeriano Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura, con motivo de su participación en el ciclo poético Poetas Di(n)versos. 

Soyinka forma parte del cartel del recital inaugural de la edición de 2026, que se celebrará esta tarde en el Centro Ágora a partir de las 20.00 horas. En el encuentro también participará la poeta gallega Lupe Gómez, en una cita que reunirá en la ciudad a dos voces singulares de la poesía contemporánea, unidas por la diversidad lingüística y la fuerza expresiva de sus obras. 

Durante la recepción institucional, la regidora dio la bienvenida oficial al autor y destacó la relevancia de su presencia en la ciudad. “Contar con Wole Soyinka en A Coruña es un honor y también una oportunidad para reforzar el compromiso de nuestra ciudad con la cultura y con la libertad de expresión”, señaló Inés Rey. Asimismo, subrayó la importancia del ciclo como espacio de diálogo intercultural: “Poetas Di(n)versos es un símbolo de lo que representa A Coruña: una ciudad abierta, plural y orgullosa de su identidad”. 

El ciclo Poetas Di(n)versos, organizado por el Ayuntamiento de A Coruña y dirigido por la Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño, quien también estuvo presente en la recepción, continúa consolidándose como una de las principales citas poéticas del panorama gallego e internacional.

