A Coruña

Implicado un VTC en un alcance múltiple en Alfonso Molina

Se trata del segundo alcance con cinco vehículos en la AC-11 en lo que va de jornada

Abel Peña
Abel Peña
26/01/2026 16:27
Accidente en Alfonso Molina
Accidente en Alfonso Molina
La Policía Local registró a las tres y media de la tarde un accidente múltiple en Alfonso Molina, el segundo de la jornada, en la que se vieron implicados cinco coches. Uno de ellos, un VTC (Vehículo de Transporte con Conductor). 

El suceso tuvo lugar en sentido entrada de la ciudad, a la altura de Matogrande. Dos vehículos que circulaban por el carril izquierdo chocaron al frenar el más adelantado sorpresivamente y posteriormente chocaron otros tres. Uno de ellos, el VTC. 

Al lugar acudieron ambulancias de Urgencias Médicas, aunque no se tiene información de ningún herido grave. La Policía Local controló el tráfico, que al tratarse de hora punta, comenzaba a generar un embotellamiento que pronto llegó hasta el puente de A Pasaxe. 

Se trata del segundo accidente de este tipo en lo que va de jornada, marcada por el tráfico propio del lunes y el mal tiempo que viene descargando en la ciudad desde el viernes pasado. En el otro siniestro, ocurrido poco antes de las nueve de la mañana, se vieron implicados también otros cinco vehículos

Atasco en Alfonso Molina

Una conductora herida en un accidente con cinco vehículos implicados en A Coruña

