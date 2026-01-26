Accidente en Alfonso Molina

La Policía Local registró a las tres y media de la tarde un accidente múltiple en Alfonso Molina, el segundo de la jornada, en la que se vieron implicados cinco coches. Uno de ellos, un VTC (Vehículo de Transporte con Conductor).

El suceso tuvo lugar en sentido entrada de la ciudad, a la altura de Matogrande. Dos vehículos que circulaban por el carril izquierdo chocaron al frenar el más adelantado sorpresivamente y posteriormente chocaron otros tres. Uno de ellos, el VTC.

Al lugar acudieron ambulancias de Urgencias Médicas, aunque no se tiene información de ningún herido grave. La Policía Local controló el tráfico, que al tratarse de hora punta, comenzaba a generar un embotellamiento que pronto llegó hasta el puente de A Pasaxe.

Se trata del segundo accidente de este tipo en lo que va de jornada, marcada por el tráfico propio del lunes y el mal tiempo que viene descargando en la ciudad desde el viernes pasado. En el otro siniestro, ocurrido poco antes de las nueve de la mañana, se vieron implicados también otros cinco vehículos