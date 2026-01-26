Meilán Gil, junto a las urnas para las votaciones, hace 25 años Pedro Puig

La Universidad de A Coruña era noticia hace 25 años por la formación de la nueva junta de gobierno tras unas votaciones en las que el equipo encabezado por el rector, José Luis Meilán Gil, logró una victoria rotunda que confirmó la apuesta del colectivo universitario por una línea continuista para su gestión. A Meilán dedicó El Ideal Gallego su fotografía principal de la primera página del 26 de enero de 2001. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, el diario informó de que seguía vigente la prohibición de las celebraciones del Carnaval, según una orden ministerial que se había dictado en 1937. Cien años atrás, en 1926, el periódico contaba cómo transcurrió la Fiesta del Árbol en el Campo da Leña, la actual plaza de España.

Hace 25 años | Meilán Gil logra la mayoría en la nueva junta de la Universidad de A Coruña

El sector afín a José Luis Meilán Gil consiguió llevar a la nueva junta de gobierno de la Universidad de A Coruña la mayoría obtenida en las elecciones al Claustro. Los continuistas lograron finalmente en torno al ochenta por ciento de los representantes. Por su parte, los renovadores, pese a la derrota, anunciaron que presentarán un candidato a rector.

El máximo órgano de representación de la UDC, el Claustro, ha emitido su veredicto. Y parece claro que la mayoría de sus miembros apoyan la gestión de los últimos cuatro años efectuada por el equipo de gobierno liderado por Meilán. Ayer, 25 de enero de 2001, se constituyó la nueva junta de gobierno, que se encargará a partir de ahora de regir los destinos de la Universidad y los colores no han cambiado. Los continuistas han visto crecer sus apoyos y su postura ha vencido en los cuatro sectores de la comunidad universitaria.

El 100% del personal de administración y servicios (PAS) que forma parte desde ayer de la junta es afín a la gestión actual, lo mismo que sucede entre los profesores ayudantes y los alumnos de tercer ciclo. También un 83 por ciento del profesorado apoyó con su voto la postura continuista, aproximadamente unos 110 claustrales. En cuanto a los alumnos, un 85 por ciento de los miembros del Claustro optaron por respaldar al gobierno de Meilán.

Hace 75 años | Se mantiene la prohibición del Carnaval

El Gobierno Civil ha publicado la siguiente Circular: La Orden del Ministerio de la Gobernación del 3 de febrero de 1937, que prohibía la celebración de las llamadas fiestas de Carnaval, sigue en vigor y, en consecuencia, desde el día 4 del próximo mes de febrero de 1951 al 12 del mismo mes inclusive, queda prohibido el uso de dominós, caretas y disfraces de todo género en las calles y lugares públicos como cafés, bares, etc., así como las agrupaciones musicales conocidas con el nombre de murgas.

En el cumplimiento de lo ordenado pondrán el máximo celo todos los alcaldes, debidamente auxiliados por las fuerzas de la Guardia Civil, y en las capitales, las Comisarías del Cuerpo General de Policía. Especialmente tratarán de impedir que, aisladamente o en grupos, se exhiban disfraces que por su mal gusto atenten al decoro y al respeto.

Hace 100 años | Fiesta del Árbol en el Campo de la Leña

El domingo último, 24 de enero de 1926, a las doce de la mañana, se celebró la Fiesta del Árbol, en el Campo de la Leña, resultando un acto brillantísimo. Al él concurrieron los niños y niñas de las escuelas nacionales y los del Asilo municipal, de las Escuelas Populares Gratuitas, Parroquiales de Santa Lucía, Labaca, de ciegos y de otras particulares, con sus respectivos profesores.

El acto comenzó por el himno al árbol, cantado por los niños de las escuelas y acompañado por la música de las Populares Gratuitas, que progresa notablemente. Al terminar les tributó una ovación el público. Seguidamente, el general Feijóo, desde una tribuna levantada al efecto, dirigió la palabra a los concurrentes. En inspiradas frases hizo resaltar la utilidad del árbol, porque además de diferentes funciones que realiza en la vida, da la madera.