Cuando había que pagar por sentarse en los jardines de Méndez Núñez

Tres personas sentadas en los bancos en los jardines de Méndez Núñez Carlota Blanco

Hay elementos urbanos que vemos constantemente al caminar por la calle pero en los que apenas reparamos. Es el caso de las farolas, las papeleras e, incluso, de los bancos. Algunos están colocados en lugares estratégicos, más para evitar que los coches utilicen las aceras para estacionar que para que sean los peatones quienes aparquen sus posaderas. Otros ofrecen unas vistas increíbles, como sucede con los que están en los alrededores del parque de la Torre de Hércules o el monte de San Pedro y, por supuesto, los bancos de los jardines más paseados por los coruñeses, los de Méndez Núñez.

No es raro ver a alguien sentado en estos bancos, con un libro en la mano, descansando o mirando el móvil. Pero hubo un tiempo en el que esta situación era poco menos que un lujo porque apoyar las posaderas en un asiento en los jardines costaba dinero.

Comisión mixta

Así lo contaba el arquitecto Xosé Fernández en un trabajo que desarrolló sobre los jardines coruñeses y su mobiliario. El parque, uno de los más antiguos de la ciudad, fue fundado en 1868 y en 1872 se instauró un servicio de sillas que hasta 1900 proporcionó beneficios.

El sistema funcionaba mediante una comisión mixta formada por representantes del Ayuntamiento y vecinos suscriptores, que se encargaban de gestionar la administración de las 300 sillas y los 100 sillones con los que se amuebló el paseo público de Méndez Núñez.

Por 25 céntimos

El precio que tenía que pagar cada uno de los paseantes por ocupar uno de estos asientos era de 25 céntimos de real.

En el libro ‘Crónicas Coruñesas’, de J. Ricardo Díaz Pedreño y Jesús María Reiriz, además del citado Xosé Fernández, se explica también esta circunstancia, que empezó a ser una costumbre, debido a que algo tan propio de A Coruña como es el pasear pronto se convirtió en una especie de ritual. El destino del paseo era la calle Real y, por supuesto, Méndez Núñez.

En aquellos tiempos empezaron a organizarse conciertos, desfiles y todo tipo de actos para los que se alquilaban las sillas. Eran de hierro, con asiento de rejilla y estaban pintadas al óleo. En la colocación en el paseo participaba una cuadrilla que pagaba el concesionario de la empresa, que tenía la capacidad de llevar todos los asientos que considerase necesario.

Público sentado en Méndez Núñez para ver la Batalla de Flores Archivo El Ideal Gallego

Los jardines de Méndez Núñez están ubicados sobre terreno ganado al mar. Se inauguraron en 1868, lo que los convierte en uno de los más antiguos de la ciudad, solo por detrás del jardín de San Carlos. En 1871 se les puso el nombre del almirante gallego Casto Méndez Núñez, que había fallecido dos años antes, en recuerdo de sus hazañas navales.

Aunque pueda parecernos extraño hoy en día, existía un reglamento para saber cómo había que actuar con el mobiliario. Tal y como recordaba Rodríguez Maneiro en las páginas de El Ideal Gallego hace unos años, estas sillas no se podían poner en cualquier momento, sino solamente los días festivos. Y en un horario muy concreto: de seis a ocho y media de la tarde.

El reglamento era flexible en caso de que, por ejemplo, hubiese concierto de música de alguna banda militar. Por aquel entonces, las orquestas se dedicaban solo a las funciones formales en el interior de los teatros.

Los agentes de la autoridad y los responsables de la concesión eran los encargados de mantener el orden y había sanciones previstas. Si un usuario, de forma intencionada, causaba daños al mobiliario, además de la multa que pudiese ponerle el Ayuntamiento, estaba obligado a reponer la silla estropeada en un plazo máximo de tres días. O, en caso de no hacerlo, pagar 20 reales, el precio que se calculaba a cada taburete. Las sillas estropeadas no se tiraban: iban al Asilo de Mendicidad porque mejor tener una silla medio rota que no tener ninguna.