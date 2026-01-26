El BNG abre un canal de quejas y sugerencias sobre BiciCoruña

Estación de BiciCoruña en Palavea Ayuntamiento de A Coruña

El BNG ha anunciado este lunes la apertura de un nuevo canal de participación para recoger quejas y sugerencias que puedan mejorar el servicio de BiciCoruña. Lo que los usuarios planteen en las redes, lo llevarán los ediles del Bloque al pleno del mes de febrero.

Será a través de una moción que prepara la concejala Avia Veira, responsable de Movilidad del grupo municipal nacionalista. “BiciCoruña funciona, é un servizo público que fomenta a saúde e a mobilidade sustentábel, mais precisa reforzo e ampliación”, afirma Veira.

Según señala el Bloque, en los últimos años se han ido incrementando los usuarios de este servicio de transporte municipal, pero también es cierto que cada vez más les llegan más quejas sobre sus defectos: "Falta de bicicletas en horas punta, estacións saturadas, barrios sen cobertura ou problemas de mantemento...".

“Desde o BNG cremos que este servizo debe chegar a máis barrios, con máis bicicletas e cun funcionamento á altura do que merece A Coruña”, apunta Veira, quen recuerda que el Bloque ha llevado esta cuestión varias veces al Pleno del Ayuntamiento: “Mais a resposta do Goberno Local sempre é triunfalista e moi pouco autocrítica”.

Por ello, el BNG abre un periodo de escucha en las redes para enriquecer su moción. “Pedimos que a veciñanza nos escriba que fallos ou carencias atopa en BiciCoruña. Queremos xuntar as opinións das coruñesas e coruñeses para ver se así o Goberno Local ve a realidade e reacciona”, remarca, Veira, que también refrenda que "unha mobilidade mellor se constrúe contando coa xente".