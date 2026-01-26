Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

El Ayuntamiento asume el liderazgo de la Ciudad de las TIC

El rector y la alcaldesa firmaron el relevo hoy

Abel Peña
Abel Peña
26/01/2026 13:00
Firma del convenio, hoy
Firma del convenio, hoy
German Barreiros
La Universidad y el Ayuntamiento de A Coruña acaban la transmisión de la concesión sobre la Ciudad de las TIC (antigua Fábrica de Armas), que ahora queda en manos municipales. La alcaldesa, Inés Rey, recordó que ahora el Ayuntamiento está al frente del proyecto. Aunque la UDC seguirá teniendo un papel importante, la inversión municipal permitirá seguir potenciando un polo tecnológico, reformando tres naves. 

Rey explicó que A Coruña concentra el 70% de las empresas TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) de Galicia. El Ayuntamiento ha invertido tres millones de euros en urbanizar la ciudad y en los próximos años serán once millones más, todas dedicadas a mejorar la instalación. "Es necesaria para seguir atractivos para las empresas", añadió. 

Por su parte, el rector, Ricardo Cao, agradeció su labor al Ayuntamiento y al Ministerio de Defensa. La Universidad pasará a disponer de tres de los edificios de la antigua Fábrica de Armas y parte de los 11 millones de euro se destinarán a su rehabilitación. 

Cao explicó que se destinarán a la investigación tecnológica, incluida la transferencia: "O que estamos asinar hoxe é moi improtante. O proxecto xa deu o CSA (Centro de Servicios Avanzados) o Galaxy Lab (aplicación de IA en drones), Coruña Estudio Inmersivo... E a Universidade teñe que continuar nese liderago técnico, científico". 

El convenio de julio de 2025 contempla cuatro años de plazo para finalizar estas tres naves. Pero, por otro lado, no hay ninguna notica sobre inversión privada. Ese será el principal desafío que tendrá que afrontar el Gobierno local. 

