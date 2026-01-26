Coruña The Style Outlets celebra esta semana su primer Súper Jueves de 2026

Varias personas salen del centro comercial de Culleredo Cedida

El centro comercial Coruña The Style Outlets inaugura esta semana por todo lo alto su calendario de acciones comerciales del 2026 con la primera edición de su ya consolidado Súper Jueves, una cita marcada en el calendario de los amantes del ahorro y las grandes marcas. Esta jornada tendrá lugar entonces este jueves, 29 de enero, el primero de un año especialmente significativo para el centro, que celebra su décimo quinto aniversario.

Según expresa el centro comercial en un comunicado, coincidiendo con el tramo final de las rebajas de otoño-invierno, el recinto ofrecerá descuentos adicionales sobre los precios outlet habituales en casi el 80% de sus tiendas, reforzando así su propuesta de valor basada en precios competitivos, variedad y calidad. Una oferta outlet completa para renovar el armario de invierno, exponen.

El centro pondrá a disposición de los visitantes descuentos adicionales sobre sus ya habituales precios outlet en más de 50 de sus marcas nacionales e internacionales, como Mango, Dockers, North Sails o Parfois, entre otras firmas de moda, calzado, deporte y accesorios. La oferta, señalan, está pensada para responder a todos los perfiles de consumidor: desde quienes buscan básicos funcionales hasta quienes desean incorporar piezas más especiales, siempre con la doble ventaja del formato outlet y los descuentos exclusivos del Súper Jueves.