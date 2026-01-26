Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Coruña The Style Outlets celebra esta semana su primer Súper Jueves de 2026

Habrá descuentos de hasta el 80% en sus tiendas

Redacción
26/01/2026 13:34
Varias personas salen del centro comercial de Culleredo
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El centro comercial Coruña The Style Outlets inaugura esta semana por todo lo alto su calendario de acciones comerciales del 2026 con la primera edición de su ya consolidado Súper Jueves, una cita marcada en el calendario de los amantes del ahorro y las grandes marcas. Esta jornada tendrá lugar entonces este jueves, 29 de enero, el primero de un año especialmente significativo para el centro, que celebra su décimo quinto aniversario.

Según expresa el centro comercial en un comunicado, coincidiendo con el tramo final de las rebajas de otoño-invierno, el recinto ofrecerá descuentos adicionales sobre los precios outlet habituales en casi el 80% de sus tiendas, reforzando así su propuesta de valor basada en precios competitivos, variedad y calidad. Una oferta outlet completa para renovar el armario de invierno, exponen.

El centro pondrá a disposición de los visitantes descuentos adicionales sobre sus ya habituales precios outlet en más de 50 de sus marcas nacionales e internacionales, como Mango, Dockers, North Sails o Parfois, entre otras firmas de moda, calzado, deporte y accesorios. La oferta, señalan, está pensada para responder a todos los perfiles de consumidor: desde quienes buscan básicos funcionales hasta quienes desean incorporar piezas más especiales, siempre con la doble ventaja del formato outlet y los descuentos exclusivos del Súper Jueves.

A Coruña se consolida como la capital gallega del outlet

Más información
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Adif limita a 160 kilómetros por hora los trenes de alta velocidad entre Ourense-Santiago
EP
Inés Rey y Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura

Inés Rey recibe al Nobel Wole Soyinka, que recitará esta tarde en el ciclo Poetas Di(n)versos
Redacción
En la operación se han intervenido más de 2,2 kilos de heroína, medio kilo de cocaína y diversas armas prohibidas

La Guardia Civil desmantela tres activos puntos de venta y distribución de droga en Sada y Gandarío
Redacción
Firma del convenio, hoy

El Ayuntamiento asume el liderazgo de la Ciudad de las TIC
Abel Peña