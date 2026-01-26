Archivan la causa por la muerte en 2023 de un hombre en A Coruña por disparos de un agente al estimar "legítima defensa"

El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña ha decretado el sobreseimiento libre "por concurrir la eximente de legítima defensa y cumplimiento de un deber" en relación a la muerte de un hombre en A Coruña, el día de la Navidad de 2023, tras disparos efectuados por un agente de la Policía Nacional, durante una intervención.

Así lo recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press. Desde SOS Racismo, personados como acusación popular, y la madre, Daysi Esther Casimiro, madre de Henry, que ejerce la particular, han ratificado la presentación de recurso. "Quiero que mi hijo tenga justicia", insiste esta última al reclamar que se celebre un juicio.

"Cómo se va a archivar sin haber juicio", ha señalado a Europa Press la progenitora que asegura que la Policía Nacional tenía constancia, previamente a lo sucedido, de que su hijo tenía problemas de salud mental.

"No digo en ningún momento que el policía haya tenido la intención, voluntariamente, de matar a una persona, pero sí hubo muchas irregularidades y en el vídeo se ven", ha apuntado.

Además, incide en que la Policía Nacional tenía "constancia" por información que ella les facilitó sobre al situación de su hijo. "Tenía manía persecutoria, tenía esquizofrenia y presentaba un trastorno psicótico", señala para cuestionar por qué en los días previos "no lo ingresaron" y se le dio el alta tras "un brote". "Falló el sistema", concluye.

Incidentes

Todo ello después de que agentes de la Policía Nacional acudiesen al polígono de Agrela, el día de Navidad de 2023, alertados de que un hombre estaba rompiendo retrovisores de vehículos y cristales.

"Desde el primer momento consideramos que era homicidio doloso", han asegurado a Europa Press desde SOS Racismo, que han precisado que intentaron que se celebrase un juicio con Tribunal del Jurado, pero que no lo lograron.

"La jueza de instrucción ha decidido archivarlo aplicando la legítima defensa y el cumplimiento del deber", han precisado para incidir en que han recurrido al estar disconformes.

Lo han hecho ante la Audiencia de A Coruña para insistir, según sus argumentos, en que el fallecido era una persona con un "problema de salud mental" y que era "evidente" esta circunstancia el día de los hechos. "Tenía manía persecutoria", han precisado.

El fallecido tenía 34 años y, según la información facilitada en su momento por la Policía Nacional -- que abrió una investigación -- atacó con una barra de hierro a los agentes que participaron en la intervención policial para su detención.

Los hechos se produjeron el lunes 25 de diciembre de 2023 en el polígono de Agrela, en torno a las diez de la mañana, y como consecuencia de los disparos efectuados por un agente el hombre, de origen cubano, falleció.