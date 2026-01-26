Mi cuenta

A Coruña

A Mundiña y Daniel Cárdaba representan a A Coruña en Madrid Fusión

Su propuesta se basa en la cocina Atlántica

Redacción
26/01/2026 10:11
A Mundiña y Daniel Cárdaba representan a A Coruña en Madrid Fusión
A Mundiña y Daniel Cárdaba representan a A Coruña en Madrid Fusión
El restaurante A Mundiña, de la mano de su chef ejecutivo Daniel Cárdaba, participa este lunes y mañana martes en Madrid Fusión como representante de la ciudad de A Coruña, en una acción impulsada junto al Ayuntamiento dentro del espacio Disfruta Coruña, ubicado en el puesto Saborea A Coruña.

La presencia de A Mundiña se desarrolla a lo largo de dos jornadas, con una programación que combina showcookings, talleres experienciales y degustaciones, dirigida tanto a público profesional del ámbito gastronómico como al sector turístico. Todas las propuestas parten del producto gallego y de una cocina que reivindica el mar como eje vertebrador, desde el respeto al origen, la proximidad y la sencillez bien entendida.

Entre las elaboraciones que Daniel Cárdaba presenta en Madrid Fusión figuran propuestas como el bocadillo de cigala, la vieira, la caballa y el brioche de Galo Celta, integradas en diferentes formatos de divulgación gastronómica.

A Mundiña y Daniel Cárdaba representan a A Coruña en Madrid Fusión
A Mundiña y Daniel Cárdaba representan a A Coruña en Madrid Fusión

Este lunes, 26 de enero, el chef protagoniza en el Aula Gastronómica el showcooking titulado “Bocadillo de cigala”, una elaboración de cigala marinada con pan cristal y mayonesa de kimchi, acompañada de degustación para los asistentes. Ese mismo día, participa en distintas acciones en el puesto de promoción del destino A Coruña, con elaboraciones como la caballa curada con escabeche de pimiento de Padrón.

El martes 27 de enero, Daniel Cárdaba interviene en el Taller Experiencial CEAV (Agencias de Viaje) con la propuesta “La vieira y el sabor del mar”, una preparación de vieira curada en alga kombu, con emulsión de codium y encurtidos marinos, concebida como un ejercicio de equilibrio entre producto, temporalidad y cocina honesta. La jornada se completa con su participación en el Evento VIP – Ruta de la Tapa, donde presenta la tapa “Brioche de Galo Celta”.

En palabras de Daniel Cárdaba, chef ejecutivo del Grupo Amicalia y responsable de la marca A Mundiña, hablar de A Coruña es hablar de "un lugar donde el mar no es paisaje, sino carácter".

El gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña, Antón Álvarez, expone la estrategia turística ante numeroso público este miércoles en Fitur

A Coruña quiere sumarse a un club que solo tiene 30 socios en el mundo

“El mar en A Coruña no solo se ve, se come, se huele y se entiende. Es el Atlántico el que define nuestra forma de vivir y, sobre todo, de cocinar. No es solo un destino al que se viene a comer bien, es un destino al que se viene a comprender por qué se come así”, asegura.

El chef subraya que en la cocina coruñesa el océano marca el ritmo del producto y de las elaboraciones. Cárdaba pone también el foco en ingredientes que hoy forman parte esencial del discurso gastronómico gallego: “En A Coruña no se trata de esconder el producto, sino de respetarlo. Y en ese respeto entran también las algas, que han estado siempre ahí y que hoy son uno de los grandes tesoros del Atlántico gallego. Aportan sabor a mar, profundidad y umami sin imponerse, enriqueciendo caldos y acompañando pescados desde la sencillez”.

Para el responsable de A Mundiña, la identidad gastronómica coruñesa se construye desde el equilibrio: “Aquí hablamos de percebes, de navajas, de pulpo o de merluza, pero también de fondos marinos hechos con algas, de salinidad natural y de sabores limpios que no necesitan artificio. En esta cocina, el lujo no es añadir, es saber cuándo parar”.

Finalmente, el chef reivindica A Coruña como destino gastronómico con identidad real y experiencia completa para el visitante. 

“Es una ciudad que se recorre caminando, de mercado en mercado, de barrio en barrio. No hay gastronomía de escaparate, hay mercados vivos, cocinas abiertas y una relación muy clara con el entorno marino. A Coruña no se vende prometiendo lo que no es; se vende invitando a sentarse a la mesa. Y quien se sienta, repite”, explica.

La participación de A Mundiña se enmarca en una amplia programación de promoción de A Coruña como destino gastronómico, con presencia continuada en el puesto Saborea A Coruña durante las tres jornadas del congreso, y con la implicación de productores, bodegas y empresas locales que refuerzan la identidad culinaria del territorio.

