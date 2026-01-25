El WhatsApp inmobiliario: el alquiler en Novo Mesoiro “vuela” de vecino en vecino

Bloque de edificios de Novo Mesoiro German Barreiros

Alquilar un piso es una misión que puede llevar a la desesperación durante el proceso. Pisos que entran y salen del mercado en cuestión de horas, propietarios con determinados perfiles en mente o, claro está, los precios desorbitados de las rentas. En el barrio de Novo Mesoiro, no obstante, los propios vecinos han inventado la fórmula que contenta a todas las partes, tanto arrendador como arrendatario. El presidente de la asociación vecinal, Víctor Lamela, es el administrador de un grupo de WhatsApp en el que se encuentran 950 personas, todas residentes en la zona cuyo propósito es enterarse de las ofertas de arrendamiento en el barrio.

“A mí me mandan las ofertas de pisos con sus respectivas características y yo lo que hago es reenviar el anuncio al grupo, en el que no se permite comentar, ya que antes surgían muchas opiniones sobre esos pisos y no es el objetivo”, dice Lamela. Una vez enviados los mensajes, añade, “los pisos suelen volar. Hace un par de meses uno se alquiló a las dos horas”, señala.

El grupo, con uso exclusivo para demandantes de viviendas en venta y alquiler, publicó esta semana dos nuevos pisos, uno con una renta mensual de 800 euros, y otro, el que más ha llamado su atención –y no precisamente por la buena aceptación que ha tenido–, 1.500 euros. Este último, especificado como alquiler de temporada, resume Lamela, “no se va a alquilar porque nadie va a pagar ese precio en Novo Mesoiro”.

Estancia temporal

El inmueble en cuestión, un primero con ascensor, se anuncia en la plataforma inmobiliaria Idealista como un “amplio piso de cuatro dormitorios en el barrio de Novo Mesoiro, con seis camas en total, dos baños, salón cocina, ascensor y calefacción”. Perfecto, añaden, “para estancias temporales con todo lo necesario en cuanto a menaje y enseres. Rodeado de todos los servicios y muy bien comunicado en la entrada y salida de la ciudad, principales polígonos, aeropuerto, etc”.

Curiosamente, en Idealista solo están disponibles dos pisos en todo el barrio, y son los mismos que se han compartido en el grupo de WhatsApp vecinal. El presidente de los vecinos destaca el interés que suscita el barrio para comenzar una nueva vida en él.

“Son edificios de obra nueva y es un barrio tranquilo y con muchos servicios. La gente está muy contenta e incluso los nuevos edificios que salen a la venta se agotan en cuestión de meses”, subraya. Un ejemplo claro de este interés tuvo lugar en el mes de noviembre, cuando un piso fue alquilado en una hora. El precio, 650 euros, muy por debajo de lo habitual por el tamaño del inmueble –97 metros cuadrados–, jugó un papel muy importante.

El precio de los alquileres en el mismo bloque en cuestión, en la calle Ribeira Sacra, ronda entre los 750 y los 800 euros, muy por encima de los 600 que pedían los propietarios hace apenas un año y medio. Según la asociación vecinal, el crecimiento del barrio, además de por pisos más asequibles, ha ido de la mano de la llegada de cada vez más servicios a la zona, aunque el presidente lo achaca al papel del movimiento asociativo. “Hemos crecido también en ese sentido, pero tiene que ver con la lucha de las asociaciones”, recuerda Víctor Lamela.

