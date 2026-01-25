Un eclipse con sello coruñés: la Torre de Hércules guía la campaña turística

Imagen creada por Antón Lezcano para promocionar el eclipse solar de agosto en A Coruña Antón Lezcano

A Coruña vivirá este verano un hecho histórico, un eclipse solar total que hace más de cien años no se da en la ciudad y que no se repetirá hasta el año 2180. O lo que es lo mismo, nadie vivo ahora podrá estar en el próximo. Por ello, buena parte del impulso turístico del Ayuntamiento tendrá como destino ese 12 de agosto de 2026 en el que se oscurecerá el sol.

Así lo presentaron tanto el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, como el gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, esta semana en Fitur, que hablaron de que la ciudad vivirá este hecho como si de un histórico partido de fútbol se tratase.

Y lo hará con una programación especial que se recoge bajo el lema 'A Coruña CidadeEclipse' y con una imagen promocional que apunta al gran símbolo herculino: 43° 23'09" N 8° 24' 23" O.

De la mano del destacado diseñador coruñés Antón Lezcano, la Torre de Hércules se erige en el icono visual del eclipse. Porque ni un fenómeno como este puede ensombrecer al gran faro romano. "Foi un pracer e unha alegría inmensa", asegura a través de sus redes sociales Lezcano, que agradece al Ayuntamiento haberle elegido para crear la imagen turística que promocionará el eclipse de agosto.

En ella destaca la sencillez de los colores a través de los que se crea el impacto: una Torre en pleno eclipse en negro y con perfil luminoso, junto con la fecha en el que se dará el fenómeno astronómico y las coordenadas exactas en las que se encuentra el faro romano.

De cara a este, con Lezcano también se ha creado una edición limitada de 500 láminas con la imagen, impresa en los talleres de Producto Impreso da Coruña sobre papel Favini Dark de 260 gramos por metri cuadrado, en CMYK y cama de blanco en prensa digital Ricoh Pro-C7500.