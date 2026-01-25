Mi cuenta

Por qué llevar la baliza en el coche puede ser un riesgo en A Coruña

El sistema de alerta ha disparado las alarmas en un barrio de la ciudad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/01/2026 19:24
Balizas reglamentarias de tráfico
Balizas reglamentarias de tráfico
Quintana
Se han disparado todas las alarmas entre los propietarios de automóviles de A Coruña, aunque esta vez no las señalizarán con balizas. Básicamente, porque no las tienen. Y es que el nuevo sistema obligatorio de comunicación de un incidente, además de implicar un desembolso económico para no ser multado, también se ha convertido en un quebradero de cabeza por haberse convertido en un imán de ladrones. Los vecinos de Novo Mesoiro denunciaron una nueva oleada de robos en un garaje, que tenían por objeto precisamente las famosas balizas.

La Policía Nacional informó de que se trata de un nuevo objeto de deseo de los amigos de lo ajeno, que las introducen rápidamente en el mercado negro, principalmente debido a la obligatoriedad de su uso y a la escasez de stock. Algunos de los que han tenido suerte y han mantenido su coche a salvo de asaltos han decidido o bien dejarlo abierto por las noches o, en cambio, informar de que no existe nada de valor en el interior mediante un cartel. Y es que, para un botín tan escaso en lo económico, la metodología obliga a toda una parafernalia y a un importante desembolso para solucionar los daños.

Por otra parte, y sin justificar que se produzcan robos, también le han dado un tirón de orejas a algunos propietarios que, o bien por despiste o por una cuestión de prisa, no esperan a que la puerta del garaje quede correctamente cerrada.

