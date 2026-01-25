Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los Bomberos de A Coruña clausuran una hamburguesería a la que se le incendió una máquina dos veces en poco tiempo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
25/01/2026 10:42
Bomberos actuando en el incendio de Pérez Cepeda
Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de A Coruña
Quintana
Los Bomberos de A Coruña se desplazaron a última hora de este sábado, 24 de enero, hasta una hamburguesería situada en la calle de Ramón y Cajal. Un aviso a las 23.55 horas indicaba que se había producido un incendio, por lo que hasta allí se desplazaron ocho agentes de emergencias en tres vehículos.

A su llegada, indican los Bomberos, el local ya había sido evacuado por el personal, que les indicó que el fuego se había producido en el conducto de extracción de humos de la campana de la cocina.

Los Bomberos han apagado cuatro incendios en coches en lo que va de mes

Más información

Al arder este espacio, todo el local se había llenado de humo, lo que hizo que el personal sacase del establecimiento a los clientes que allí se encontraban.

Los bomberos coruñeses comprobaron los conductos y detectaron que se había producido un incremento de la temperatura. Para rebajarla aplicaron dos extintores de dióxido de carbono y se mantuvieron a la espera de que las mediciones diesen valores estables.

Además, les comunicaron a los trabajadores que el local tenía que quedar clausurado hasta que se solucionasen y se reparasen los desperfectos, entre otras cosas porque recientemente ya se había producido un conato de incendio en la misma maquinaria.

