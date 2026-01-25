Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las Jornadas Lacónicas volverán a la hostelería de A Coruña del 6 de febrero al 8 de marzo

Redacción
25/01/2026 12:22
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Este lunes, 26 de enero, se abre el plazo para inscribirse en las Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos - ‘Lacónicas’ de A Coruña. La undécima edición del evento gastronómico de referencia en la ciudad se desarrollará del 6 de febrero al 8 de marzo

Los establecimientos de hostelería que deseen participar podrán anotarse hasta las 14.00 horas del lunes 2 de febrero.

Los locales deberán participar bajo el modelo de ‘Menú Lacónicas, Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos’ y elaborar un menú tradicional basado en la propuesta gastronómica popular de la laconada.

Arranca la X edición de las jornadas gastronómicas "Lacónicas", con más de 30 locales participantes

Más información

Cada uno de los establecimientos tendrá que ofrecer un único menú elaborado, principalmente, con productos gallegos de kilómetro 0.

Todos los menús deberá estar compuestos por un primero (sopa o similar), un plato principal (laconada) y una sobremesa clásica (filloas y/u orejas) además de incluir bebida (agua/refrescos/cerveza/bodega de denominación de origen gallego) y café (opcional).

El precio de la propuesta tendrá oscilar entre los 20 y los 40 euros por persona.

La participación en estas jornadas es gratuita. Quien desee participar deberá solicitar un formulario online a través del correo electrónico laconicascoruna@gmail.com. Las bases pueden consultarse en este enlace.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Galicia cierra un Fitur 2026 de record

Galicia hace doblete en Fitur 2026 y se corona como mejor stand y expositor sostenible
Redacción
La alta velocidad en Sri Lanka. Cien kilómetros en diez horas.

El Ojo Público | Los foteros no saben leer
Quintana
El papa León XIV procede a cerrar la Puerta Santa del Vaticano, este martes, durante la clausura del Jubileo

León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania y pide intensificar esfuerzos por la paz
EFE
Los kurdosirios informaron que se alcanzó la prórroga "mediante mediación internacional", mientras "continúa el diálogo con Damasco"

Siria abrirá dos corredores humanitarios tras la prórroga del alto el fuego con los kurdos
EFE