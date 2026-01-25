Las Jornadas Lacónicas volverán a la hostelería de A Coruña del 6 de febrero al 8 de marzo

Este lunes, 26 de enero, se abre el plazo para inscribirse en las Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos - ‘Lacónicas’ de A Coruña. La undécima edición del evento gastronómico de referencia en la ciudad se desarrollará del 6 de febrero al 8 de marzo.

Los establecimientos de hostelería que deseen participar podrán anotarse hasta las 14.00 horas del lunes 2 de febrero.

Los locales deberán participar bajo el modelo de ‘Menú Lacónicas, Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos’ y elaborar un menú tradicional basado en la propuesta gastronómica popular de la laconada.

Arranca la X edición de las jornadas gastronómicas "Lacónicas", con más de 30 locales participantes Más información

Cada uno de los establecimientos tendrá que ofrecer un único menú elaborado, principalmente, con productos gallegos de kilómetro 0.

Todos los menús deberá estar compuestos por un primero (sopa o similar), un plato principal (laconada) y una sobremesa clásica (filloas y/u orejas) además de incluir bebida (agua/refrescos/cerveza/bodega de denominación de origen gallego) y café (opcional).

El precio de la propuesta tendrá oscilar entre los 20 y los 40 euros por persona.

La participación en estas jornadas es gratuita. Quien desee participar deberá solicitar un formulario online a través del correo electrónico laconicascoruna@gmail.com. Las bases pueden consultarse en este enlace.