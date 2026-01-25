Álvarez-Cascos y Fraga, a la izquierda, juntos en Alvedro hace 25 años GAGO

La inauguración de dos fingers en el aeropuerto de Alvedro fue la principal noticia que destacó en su primera página El Ideal Gallego hace 25 años. Una información ilustrada en la portada con la imagen del entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, junto al presidente autonómico, Manuel Fraga, durante su visita a las nuevas instalaciones de la terminal coruñesa. Además, Cascos anunciaba una próxima ampliación de la pista del aeropuerto, que consideraba clave para facilitar el crecimiento de Alvedro. Hace 50 años, en 1976, se celebraba en María Pita la votación de los concejales para la elección de alcalde. Hace 75 años, en 1951, la comisión de Ensanche aprobaba el presupuesto ordinario para ese curso.

Jueves, 25 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Alvedro estrena dos fingers y contará con una ampliación de la pista

El ministro de Fomento aseguró ayer, 24 de enero de 2001, que la ampliación de la pista de Alvedro es necesaria para que el aeropuerto pueda seguir creciendo. Francisco Álvarez-Cascos, que inauguró junto a Manuel Fraga los dos fingers, recordó que el interés general debe prevalecer sobre el particular y que el proyecto de ampliación estará listo en junio. El vuelo de Iberia con destino a Madrid que salió ayer a las 18.00 horas fue el encargado de inaugurar uno de los nuevos fingers. Minutos antes, a las 16.30 horas, los últimos pasajeros en utilizar el sistema tradicional de atravesar la pista, luchaban contra las inclemencias del tiempo.

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, se desplazó ayer hasta Alvedro para asistir a la inauguración de los nuevos fingers. Coincidió con el ministro de Fomento a la hora de señalar que el Plan Director deberá recoger proyectos que den respuesta a las necesidades de la ciudad, aunque esto suponga algún perjuicio local. En su intervención, Fraga también destacó que las nuevas pasarelas de embarque permitirán incrementar la calidad de los servicios del aeropuerto para continuar con su línea de crecimiento continuo. Además, según el presidente, el Gobierno gallego está impulsando la mejora de los accesos al aeropuerto para que la futura Tercera Ronda incluya la conexión de la terminal con la ciudad.

Domingo, 25 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Votación para la elección de alcalde en María Pita

Hoy, 25 de enero de 1976, a las diez de la mañana, en la sala Capitular del Ayuntamiento de La Coruña, los coruñeses podrán presenciar la votación de los concejales (un total de 21) para la elección de alcalde. Los 210.000 coruñeses tienen derecho a asistir a este acto, pero no a participar. Ambos candidatos a la Alcaldía tienen suficientes méritos para ocupar el primer sillón edilicio, tanto el coruñés Jaime Hervada y Fernández-España, como el monfortino José Manuel Liaño Flores.

Por otra parte, la Cámara de Comercio ha estrenado su galería de retratos de presidentes. Y ya tiene sitio en el local de la calle Alameda, aunque se espera que, pasados algunos acontecimientos de su vida interior, dispongan de emplazamiento definitivo. De don José López Trigo a don Rafael Sande, han desfilado por la Cámara trece presidentes que ya tienen su retrato.

Jueves, 25 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | La comisión de Ensanche aprueba el presupuesto

Bajo la presidencia del alcalde, señor Molina, se celebró en la tarde de ayer, 24 de enero de 1951, una reunión a la que asistieron la mayor parte de los concejales y la comisión encargada del reajuste de sueldos de funcionarios y empleados. Se estudió la modificación que tales aumentos originan en el presupuesto pendiente de aprobación y, con el fin de realizar un estudio más detallado, se acordó aplazar la sesión plenaria convocada para hoy, jueves.

También celebró una reunión la comisión de Ensanche, que aprobó el presupuesto ordinario para 1951, con inclusión de las partidas que pueden suplir los aumentos de sueldos al personal y que serán sometidas a la sesión plenaria inmediata para su aprobación. Entre otros acuerdos adoptados, figura el proyecto de pavimentación de la calle Norte de la Plaza de Pontevedra, por importe de 100.271 pesetas.