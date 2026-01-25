Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El viento en A Coruña obliga a los Bomberos a intervenir en más de 15 ocasiones

Las fuertes rachas también provocaron el desvío de un vuelo procedente de Madrid

Dani Sánchez
Dani Sánchez
25/01/2026 18:55
Una dotación de Bomberos en el Paseo Marítimo de A Coruña
Una dotación de Bomberos en el Paseo Marítimo de A Coruña
Germán Barreiros
A pesar de la marcha de 'Ingrid', A Coruña continúa entre alertas por olas de hasta diez metros de altura en el mar y por fuertes vientos y lluvia en tierra. De hecho, desde las 09.00 horas de este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recordaba extremar las precauciones con motivo del aviso rojo en la costa (hasta las 19.59) y por rachas de viento (hasta las 00.00 horas). Precisamente estos fuertes vientos que azotan el litoral coruñés están provocando numerosas incidencias en la ciudad. Hasta 16 contabilizaron los Bomberos desde las diez de la mañana de este domingo.

Viento plaza de Pontevedra 25 enero 2026

A Coruña vive entre la alerta roja en el mar y la amarilla por fuertes vientos y lluvias

Más información

La primera salida fue con destino Los Rosales, concretamente en la calle Simón Bolívar, donde dos dotaciones compuestas por cuatro bomberos aseguraron unas chapas en la empresa maderera Peteiro, debido a que corrían peligro de salir volando con el temporal. Poco más tarde, el protagonista era el estadio de Riazor. Una parte del techo de la grada de Pabellón se desprendió tras una fuerte racha, lo que provocó la actuación de los Bomberos para que el partido de esta noche (21.00 horas) se disputase con seguridad.

Ya durante el mediodía, en tan solo una hora los Bomberos actuaron hasta en ocho ocasiones más por asistencia técnica en fachadas, carteles o tejados. Entre las más destacadas, una farola rota y en una situación peligrosa en los aledaños del Millenium o el arreglo de una lámina de aluminio suelta en una fachada de la plaza Luís Seoane. Más tarde, también se necesitó la intervención de varias dotaciones de nuevo por coletazos de viento en fachadas de edificios. La plaza San José y las calles Independencia y Vía Ártabra fueron los siguientes destinos.

Un bombero participa en la intervención de la fachada en la plaza Luís Seoane
Un bombero participa en la intervención de la fachada en la plaza Luís Seoane
Bombeiros Coruña (X)

Alvedro, destino fallido

Otro de los lugares que siempre suele ser protagonista en época de temporales es el aeropuerto de Alvedro. En este caso, las fuertes rachas de viento obligaron a desviar un vuelo con destino A Coruña. El avión, que salió de Madrid a las 11.40 horas, tenía previsión de aterrizar en la urbe herculina una hora más tarde, aunque finalmente lo hizo dos horas después, y en el aeropuerto de Santiago de Compostela.

La lluvia no remitió durante la mañana de este sábado

A Coruña acumula 17 jornadas de lluvia seguidas y le aguardan al menos siete más

Más información

Otros aviones, como el Air Europa AEA7235 con destino A Coruña, realizó una maniobra de gran mérito para poder aterrizar en la ciudad a pesar del viento cruzado. Cabe destacar que durante la jornada de este domingo se llegaron a registrar rachas de hasta 88 kilómetros por hora.

