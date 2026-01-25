El largo camino de más de 250 años para superar los 250.000 habitantes en A Coruña

Peatones recorriendo los Cantones Patricia G. Fraga

Los últimos datos publicados por el INE respecto a A Coruña han confirmado la cifra de más de 252.000 habitantes (252.167) que se había adelantado en julio. Superar la barrera del cuarto de millón era importante para el Gobierno local, que lo considera una especie de respaldo de sus políticas, que habían conseguido atraer a más habitantes a la ciudad, aunque esta no es la cifra más alta que ha registrado el padrón en su historia.

Inés Rey, sobre el aumento de población de A Coruña: “Nuestro reto es volver a pasar del cuarto de millón” Más información

La ciudad ha crecido progresivamente, pero no sin altibajos. Podría decirse que su carrera para llegar a los 250.000 habitantes comenzó hace más de 250 años, a mediados del siglo XVIII. Hasta entonces, la población de la ciudad evolucionaba lentamente.

1 El privilegio de los Correos marítimos

La historia de la ciudad cambió en 1764, cuando Carlos III promulgó el Real Decreto por el cual se creó un servicio postal que, partiendo cada primero de mes, unía a nuestra ciudad con La Habana y su gran área de influencia. “Este privilegio permitió que A Coruña se convirtiese en un receptáculo de riqueza. El efecto llamada produjo un aluvión humano sin precedentes para instalar comercios y enriquecerse al calor del monopolio estatal”, explica el historiador Luis Valiño. Muchos eran vascos, pero también franceses, irlandeses y portugueses.

A Coruña se llena: rebasó en julio el límite de los 250.000 habitantes Más información

Según los datos manejados por el también historiador José María Reiriz, la ciudad solo tenía 7.928 habitantes en 1760, cuatro años antes de esta decisión real. Los Correos Marítimos se trasladaron a Ferrol, mejor defendida, en 1802, pero para entonces el censo coruñés había dado un gran salto cualitativo, como lo prueba que en 1804 residían en la urbe herculina 15.335 personas, es decir, casi el doble que antes de la concesión del privilegio real.

Hay que tener en cuenta también otro dato. En 1787, lo que hoy es la provincia coruñesa tenía 426.439 habitantes y, aplicando el criterio territorial actual, era la más poblada de España. Maticemos que entonces Galicia estaba dividida en siete provincias: Santiago, A Coruña, Betanzos (estas son las que sumaban 426.4239), Lugo, Mondoñedo, Ourense y Tui.

Los Cantones, en una postal de los años 70 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

2 La época dorada: la ciudad modernista y burguesa

En 1812, se superaron los 20.555 habitantes, pero tras perder el privilegio de Correos en favor de Ferrol “entró en una profunda crisis”, explica el geógrafo Andrés Precedo Ledo, experto en la historia de la ciudad.

En 1835 ya solo eran 12.750 en el censo. “Una caída brutal, la ciudad se empobrece. Hay muchos relatos que lo describen”, comenta. A partir de ahí volvió a crecer, pero no fue hasta 1842 que alcanzó de nuevo los 20.000.

La comarca coruñesa será la que más crezca de Galicia en población en quince años Más información

Pero lo mejor estaba por llegar. Precedo fija “entre 1850 y 1930”, un periodo “de máximo crecimiento urbano y expansión social y económica”. “Es la Coruña modernista, la Coruña del comercio con América, de los inmigrantes, del Banco Pastor, de la primera industrialización”, se extiende. Se hace el Ensanche, también los Cantones. “La ciudad de hoy es herencia directa de ese periodo”. Así, en 1897 llegó a 40.430 habitantes, Es decir, que duplicó la población respecto a 1842.

3 La anexión del municipio de Oza con sus vecinos

En 1912 se produce otro gran acontecimiento que marcará el desarrollo de la ciudad: la anexión del Ayuntamiento contiguo, Santa María de Oza. Durante mucho tiempo, esta población había sido más grande que A Coruña, pero esta era más pujante. Necesitaba crecer, y lo hizo a costa del vecino. En ese momento, el río Monelos marcaba el límite de A Coruña y cuando se cruzó, como si fuera el Rubicón, no hubo vuelta atrás: la ciudad engulló Os Castros, San Vicente de Elviña, Visma, San Cristóbal das Viñas o Bens.

Los residentes de Oza se opusieron en su día, porque al saberse menos que los coruñeses, temían verse diluidos y perder poder de decisión. Donde sí dejaron sentir su peso fue en el padrón, dado que pasó de 47.984 habitantes en 1910 a 59.000 en 1916. Es decir, un 19% más.

Cuadro ‘Vista de La Coruña’, de Mariano Sánchez (1792) ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

4 El ‘baby boom’, el mayor crecimiento vegetativo

Durante todo el siglo XX, A Coruña siguió creciendo a buen ritmo. Siempre según los datos de Reiriz, en 1940 superó los cien mil residentes (104.220). En los 50, se aceleró. Así, de 1950 a 1955 pasó de 133.844 a 141.049. En los años 60 ya eran 177.502, y en solo cuatro años, fueron 182.212. Se trata del ‘baby boom’, una explosión demográfica, que comenzó en 1946, y que consiguió hacer crecer la población nada menos que –casi– otro 19%.

Es uno de los pocos casos que se pueden señalar de crecimiento demográfico y vegetativo en A Coruña y persistió hasta bien entrada la siguiente época.

5 El desarrollismo y los nuevos barrios

Sigue aumentando lentamente hasta 1981, cuando se llega a los 232.356 habitantes. Es el periodo del desarrollismo, cuando recibe una fuerte inmigración procedente de otras partes de Galicia, sobre todo de Lugo. “En esa época se crean muchas empresas, como Fenosa o Emesa, se amplía el puerto, se nombra Polo de Desarrollo”, explica Precedo Ledo.

El ‘efecto Inditex’, clave para romper la barrera de los 250.000 habitantes en A Coruña Más información

Para acoger a toda esta población, la ciudad tuvo que crecer. Es la corona de las rondas: Os Mallos, Agra do Orzán (donde se instalan muchos originarios de Carballo), Sagrada Familia. A partir de ahí, el número de coruñeses, de nacimiento o de adopción, crece lentamente hasta llegar, en 1994, el pico más alto del censo: 254.186.

6 La caída de la natalidad y la leve recuperación

La caída de la natalidad se hizo notar y la inmigración se estancó porque la ciudad de servicios no ofrecía tantas posibilidades como la industrial. Además, muchas personas decidieron trasladarse al área metropolitana, donde la vivienda era mas barata. También, y por las mismas razones, la industria se trasladó al cinturón formado por poblaciones como Arteixo y O Burgo que ofrecían más espacio para los polígonos. “Es un proceso que continúa hasta hoy”, explica Precedo. Porque no hay que olvidar nunca que, a pesar del crecimiento de los últimos años, A Coruña se mantiene a niveles de 1993.