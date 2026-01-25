De Los Satélites a Ortiga: estas serán las actuaciones de la gala ‘Bícame Pucho’

Los Satélites formarán parte de la gala ‘Bícame Pucho’ que organiza El Ideal Gallego Quintana

El próximo 8 de febrero (19.00 horas), el Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza en el Palacio de la Ópera, en colaboración con Televisión de Galicia, la gala ‘Bícame Pucho’, dedicada a la figura y legado de Pucho Boedo, del que mañana se conmemora el 40 aniversario de su fallecimiento. Para una ocasión como esta, en la que se rinde tributo a una de las grandes voces de Galicia, el escenario del Palacio de la Ópera acogerá a una nutrida representación de voces clásicas de nuestra música, a las que se sumarán talentos de las nuevas generaciones.

Como no podía ser de otra manera en un homenaje a Pucho Boedo, estarán presentes Los Satélites. El crooner coruñés prestó por un breve, pero histórico periodo de tiempo, su característica voz a la formación. Lo hizo en un momento histórico, cuando en 1951 Los Satélites viajaban a Venezuela, de donde importaron un característico estilo que los llevó incluso a la Televisión Nacional.

Varios miembros de la orquesta se quedaron en el país americano, donde Boedo también permaneció un año, contratado por una televisión venezolana. Allí se enamoraría de un bolero de La Sonora Matancera. Se trajo el arreglo consigo de vuelta y lo incorporó al repertorio en su regreso con Los Trovadores con el título ‘Sahara’.

No sólo Los Satélites se subirán a las tablas del Palacio de la Ópera el próximo 8 de febrero, cita para la cual se pueden retirar ya las invitaciones, gratuitas, a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com. También hará lo propio Paco Lodeiro, heredero de la escuela coruñesa de la canción, que no podía faltar en un homenaje a una figura como la de Boedo.

Nuevas voces

También habrá una representación de nuevas voces, muchas ya asentadas desde hace años, que pondrán también de relevancia la influencia del legado de Pucho Boedo en las nuevas generaciones de cantantes y compositores.

Destacan nombres como Ortiga, alter ego del compostelano Chicho González, que ha mezclado ritmos electrónicos más actuales, cercanos a géneros como el trap, con elementos de la salsa o la bachata. Así, en los últimos años ha cantado temas como ‘A nosa verbena’ o ‘Eu chorar chorei’, esta última con una de las grandes voces femeninas de la música gallega como Pili Pampín.

César Romero, integrante de la Orquesta Cinema y parte de diversos programas en la TVG, también formará parte del elenco que rendirá tributo el día 8 al crooner herculino.

El cantante gallego Eris Mackenzie, con su característica experimentación que no deja de lado las raíces, también formará parte del acto organizado por El Ideal Gallego. En el tramo final de 2025 publicó disco, ‘MeuCeu: cantigas industriais e brutalismo emocional’, y no duda en compartir en redes sociales sus influencias, con versiones de artistas como Andrés Dobarro o Nino Bravo, pasando por canciones de la infancia como las intros de ‘Dragon Ball’ en gallego.

De esta alineación también formará parte el músico gallego Yennia, colaborador en el pasado de formaciones como la Orquesta Olympus, así como del creador gallego Carlos Núñez. También ha participado en programas como ‘La liga de los cantantes extraordinarios’, donde ha compartido pantalla con César Romero.

Gabriel Fandi, que en 2023 logró que su tema ‘Origen’ fuera nombrado ‘Canción del Verano’ por la TVG; y Manoele de Felisa, voz de temas como ‘Cantos de lembranza’ y ‘Monte Viso’, completan, por ahora, los participantes.