Antonio Desmonts | “Las casas modernistas de la plaza de Lugo son estupendas y con la peatonalización se ven más”

Antonio Desmonts, en la plaza de Pablo Iglesias Carlota Blanco

Hay coruñeses que, por circunstancias de la vida, nacieron en otro sitio. Por tanto, no son CTV (Coruñés de Toda la Vida) pero no hay que olvidar que esta, tal y como dice un lema sesentero, es la “ciudad en la que nadie es forastero”. Entre otros, este el caso de Antonio Desmonts (Cartagena, 1944), arquitecto municipal con nueve alcaldes diferentes y autor de diferentes obras repartidas por A Coruña, desde el Millenium hasta la plaza de María Pita.

¿Cuándo llega usted a A Coruña?

Yo llego cuando acabo la carrera, con veinticuatro años.

¿Estudió aquí?

No, estudié en Madrid.

¿Y cómo acabó aquí?

Por mi novia, que era de Coruña. Y ya no hay que explicar más (risas)...

¿Y cuál fue su impresión sobre la ciudad?

Tuve la impresión de que era una ciudad magnífica. Eso no fue cuando acabé la carrera, yo había venido ya antes, porque tenía familia aquí. Y me encantaba. Me encantaba bajo el punto de vista de un chiquillo: había buenos sitios para nadar, la gente era amable, tenía aquí a mis parientes...

¿Dónde le gustaba ir a nadar?

A la Solana.

Y, cuando termina la carrera, se viene a vivir para aquí.

Sí, nos casamos y aquí nos instalamos.

¿Cuándo entra a trabajar en el Ayuntamiento?

Primero hice varias cosas, como arquitecto joven. Di clases en la Escuela de Aparejadores, la de Arquitectura, hice algunos proyectos pequeños. Entonces surgió la oportunidad de la plaza del Ayuntamiento, en un momento clave. Mis compañeros no querían el puesto, porque saltó la incompatibilidad. Entonces, aproveché y dije: “Esta es la mía”. Me presenté y gané la plaza.

“Las estatuas se suelen poner encima de un pedestal. Yo a Pablo Iglesias lo puse en el suelo. Iba con miedo, por si Paco decía algo. Pero lo vio y dijo: ‘Vale’” Antonio Desmonts

¿Cuántos años estuvo como arquitecto municipal?

Cuarenta y uno.

¿Con cuántos alcaldes coincidió?

Con nueve.

Esos son muchos alcaldes. Imagino que cada uno tendría su forma de entender los proyectos...

Pues no me peleé con ninguno (risas).

Lo cual tiene mucho mérito. Imagino que, de todas formas, con algunos tendría más afinidad que con otros...

Con Paco [Vázquez], porque ya nos conocíamos de antes, había confianza y me podía reñir con toda tranquilidad (risas).

Fueron veintitrés años de alcalde. Esos son muchos proyectos. ¿Hay alguno del que se sienta especialmente orgulloso?

La plaza de Pablo Iglesias.

¿Por qué hemos hecho la foto en esta plaza?

Porque fue, quizá, el primer encargo complejo que recibimos.

¿Qué tenía de complejo?

Esto era un monte; había cuatro casitas, pero era un monte. El elegido para dedicársela fue Pablo Iglesias, gurú del socialismo,y para nosotros era todo un reto. Me gustó desde el principio. Contacté con dos escultores coruñeses muy buenos. Hicimos un trabajo muy a gusto.

Resulta curioso que elija esta obra teniendo otras muchas, a lo mejor más conocidas...

Puede ser. Pero, para mí... es esta. Quizá porque es la que rompe un poco: la posibilidad que ofrece el trabajo, la inventiva... A nadie se le había ocurrido hasta ese momento en Coruña poner al homenajeado en el suelo. Las estatuas se suelen poner encima de un pedestal. Yo lo puse en el suelo. Iba con miedo, por si Paco decía algo. Pero lo vio y dijo: “Vale”.

¿Cuál es su zona, por dónde se mueve en A Coruña?

Yo vivo en Juan Flórez. En la esquina con Wenceslao Fernández Flórez. Antes vivía en Oleiros pero llegó un momento en que ya no podíamos. Así que vendimos la casa de campo y nos compramos un piso en la ciudad.

Además de este rincón, ¿por qué otros lugares de la ciudad le gusta pasear?

En general, por toda. Me gusta caminar. Yo hablo con la gente y muchos no se dan cuenta de que es plana prácticamente y, además, es muy bonita.

“Me encantaba la ciudad desde el punto de vista de un chiquillo: había buenos sitios para nadar, la gente era amable... Tenía la impresión de que era una ciudad magnífica” Antonio Desmonts

¿La mira con ojos de arquitecto o simplemente la disfruta?

Las dos cosas. Porque como arquitecto fueron muchos años. Y con buenos recuerdos siempre.

Arquitectónicamente, ¿qué le gusta de esta ciudad?

Ahora está saltando una parte de la Coruña con algo que llevábamos intentando mucho tiempo abordar los profesionales, que es la peatonalización. Piensas en toda esa zona de la plaza de Lugo, el Ensanche... es magnífico. Y con una arquitectura muy simpática, dicho de una forma quizá no tan profesional. Las casas modernistas que tiene La Coruña son estupendas pero muchas veces la gente no sabe que están ahí. Caminando y levantando la vista se ven más. Yo tuve la oportunidad de arreglar y de hacer peatonal la plaza de María Pita, y de poner la estatua, junto con Castiñeiras, el escultor.

Algunos dicen que la estatua no mira hacia donde debería...

Cuando Paco me encargó la estatua, investigué un poco. Por dónde venía María Pita, no sabemos. Quien conoce más el asunto la sitúa en la parte de atrás del Palacio Municipal, que es donde se hizo la defensa de la Pescadería. Esa es una de las razones por las que la puse así. La otra es porque la plaza es algo especial, ahí está el ayuntamiento. Eso es algo que me hizo pensar mucho: tiene que haber un diálogo entre el pueblo y la heroína. Tú no puedes estar hablando con la heroína y que la heroína te está dando el culo, hablando en plata. Y el alcalde no puede salir al balcón, con otras autoridades, y que la estatua les dé el culo. Y luego hay un aspecto más técnico, que es el sitio donde está, por el peso de los volúmenes y eso obedece a un cálculo geométrico.

¿Y por qué en ese punto?

Había que calcular la altura de los edificios, puntos de vista... Antes la gente llegaba a la plaza y no se paraba. Ahora se para. No aconsejo que se cambie.

Otro trabajo suyo con buena prensa fueron los tirantes del estadio...

Sí, pero se lo cargaron (sonríe).

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué época le gustaría ir?

A la del alcalde Casás. El Relleno, el edificio de La Terraza, el Kiosko, el hotel Atlántico... Esa época es estupenda.