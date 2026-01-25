A Coruña vive entre la alerta roja en el mar y la amarilla por fuertes vientos y lluvias

La costa de A Coruña vuelve a estar este domingo en alerta roja. Entre las 09.00 y las 20.00 horas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso por riesgo en el mar por olas que pueden llegar a los 10 metros de altura. El momento de mayor riesgo será precisamente a las ocho de la tarde, cuando llegará la pleamar, que este viernes ya puso en riesgo en Paseo Marítimo después de que los días de continuo temporal allanasen la duna protectora de Riazor.

A Coruña acumula 17 jornadas de lluvia seguidas y le aguardan al menos siete más Más información

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la precaución, ya que a esa hora empezará a llenarse la zona de Riazor de aficionados que asistirán al partido entre el Deportivo y el Racing de Santander.

A partir de las ocho de la tarde la alerta pasará a ser naranja, con olas de hasta ocho metros de altura.

Además, este domingo la Aemet también tiene activada una alerta amarilla por fuertes vientos con rachas de más de 80 kilómetros por hora. De hecho, las ráfagas ya superaron las 88 kilómetros a las doce y diez de este domingo en la estación que tiene MeteoGalicia en el dique de abrigo.

El viento ha obligado a los Bomberos a realizar varias salidas durante este domingo. Las más importante fue al estadio de Riazor, donde una chapa de la cubierta de una de las gradas se levantó. También tuvieron que desplazarse a Simón Bolívar para quitar unas chapas en la empresa Madeiras Peteiro.

El viento se lleva parte de la cubierta de Riazor mientras la policía trata de controlar a los ultras Más información

Este lunes continuará la alerta naranja en la costa con un pequeño respiro en forma de aviso amarillo entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, según la Aemet. Será con la llegada de la borrasca 'Joseph', que afectará a toda Galicia cuando la comunidad todavía no se ha recuperado del paso de 'Ingrid'.

Además, en el interior, tanto la ciudad como su área metropolitana estarán en alerta amarilla por fuertes lluvias desde las ocho de la mañana. Los cálculos de la Aemet apuntan a que las precipitaciones pueden acumular hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en doce horas. A ellas se unirá el viento, que obliga a activar la alerta amarilla por fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, entre las siete de la tarde y la medianoche.