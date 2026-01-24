La Policía detiene a un hombre armado que se atrincheró en un piso del Agra do Orzán y disparó al edificio de enfrente

Agentes de los GOES se preparan para entrar en el piso de Villa de Cee en el que se atrincheró un hombre Carlota Blanco

La Policía Nacional cortó a mediodía de este sábado la calle de Villa de Cee, en el Agra do Orzán, ante la noticia de que había un hombre atrincherado con una pistola en uno de los pisos. La intervención terminó sobre las cuatro de la tarde con la detención del sospechoso, que permanecía en el número 16 de Villa de Cee y después de que el individuo disparase al edificio de enfrente.

En un primer momento, los agentes mantuvieron la vigilancia mientras se esperaba la llegada de los GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad de la Policía Nacional).

En el operativo participaron también una ambulancia y agentes de la Policía Local.

Los policías cortaron el acceso a la calle desde la vecina Comercio para asegurar el perímetro del lugar en el que permanecía atrincherado el hombre.

Carlos Gómez, el jefe provincial de la Policía Nacional, se encargó de la supervisión del operativo y fuentes policiales confirmaron que se habían escuchado, al menos, un disparo y gritos en uno de los pisos.

Al inicio de la operación procedieron a la detención de una persona, de unos treinta años de edad, que ya fue trasladada a dependencias policiales.

Según comentan las fuentes policiales, todo comenzó como un altercado en plena calle en la propia Villa de Cee. Después, dos sujetos subieron a un piso: uno de ellos salió voluntariamente, pero el otro, no, que es el que permanece atrincherado con un arma de fuego. Además, disparó la pistola contra el edificio de enfrente, en el que quedaron varias marcas. Fueron esos disparos los que alertaron a los vecinos, que llamaron a la policía.

Al llegar los agentes, detuvieron a uno de los implicados, un hombre de mediana edad, cuando este bajaba las escaleras. Sin embargo, el segundo varón se atrincheró en su vivienda del cuarto piso del número 16 de Villa de Cee.

Como portaba una pistola, la Policía Nacional, siguió el protocolo y aseguró la zona cortando la manzana con el apoyo de agentes de la Local. Además, se movilizó a los GOES mientras se iniciaba la negociación, como ocurrió el año pasado en un intento de suicidio en la Ronda de Outeiro.

Poco antes de las tres de la tarde un equipo formado por cinco GOES se preparó para entrar en el edificio en el que permanecía el hombre atrincherado. Unos minutos más tarde, llegaron más agentes del GOES, con un ariete para derribar la puerta y un escudo balístico y la intervención terminó antes de las cuatro de la tarde con la detención del hombre atrincherado. Así, tras casi tres horas, el hombre depuso el arma y se entregó a las autoridades. El Agra do Orzán comenzó entonces a recuperar la normalidad, aunque en el lugar permanecen todavía varias unidades de la Policía Nacional.