Un festival planea marcharse de A Coruña por lo que consideran "trabas burocráticas"

Una edición pasada del Wake Up Festival Archivo El Ideal Gallego

A pesar de haber marcado recientemente las fechas de su celebración, un festival de A Coruña se está planteando dejar la ciudad y buscar otra localización en Galicia ante lo que consideran "trabas burocráticas" para obtener las licencias necesarias para su celebración en la ciudad.

La temporada de festivales de A Coruña adelanta su inicio a la primera semana de junio Más información

Se trata de Wake Up Festival, que hace apenas diez días desvelaba que celebraría su cuarta edición en A Coruña, en esta ocasión con el nombre de Wake Up Nature, los días 5 y 6 de junio. Aunque las anteriores citas se habían celebrado en el parque de Bens, en esta ocasión se dejó en el aire la ubicación ante, según fuentes de la organización del festival, falta de respuesta por parte del Ayuntamiento en lo que se refiere a la licencia para celebrar esta cuarta edición en Bens.

"Íbamos a tener respuesta en diciembre", apuntan fuentes de la organización, que aseguran que ya están "barajando otras posibilidades" fuera de la ciudad, como en Santiago o Pontevedra. "Es probable que Wake Up Festival no esté en Coruña en 2026", aseguran y añaden que ya tenían incluso el "cartel cerrado".

La celebración de este evento en el parque de Bens llegó incluso al pleno municipal en ediciones anteriores, por tratarse de un espacio natural. "Nosotros este año vamos a documentar cómo dejamos el parque. Queremos demostrar que no es nocivo. Hablando con la policía, creo que solo tuvimos tres quejas de vecinos. No molestamos al tráfico, no molestamos a los vecinos, creo que es un sitio ideal", aseguraba el director del festival en una entrevista con El Ideal Gallego el pasado verano. A este respecto, desde el festival aseguran que llegaron a plantear reducir el aforo a "5.000 personas" para esta cuarta edición.

José Patiño | “Tenemos la posibilidad de disfrutar de uno de los mejores festivales de Europa aquí en A Coruña” Más información

Consultados a este respecto por El Ideal Gallego, desde el Ayuntamiento tampoco han hecho declaración alguna sobre la licencia del evento.