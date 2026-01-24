Sin pasarse de la raya: A Coruña y Arteixo marcarán sus fronteras

Límite municipal entre A Coruña y Arteixo, en Meicende Carlota Blanco

En teoría, el área coruñesa es un todo. Los ciudadanos se mueven libremente de un lado a otro en sus quehaceres diarios sin preocuparse de a qué municipio pertenece el suelo que están pisando, pero sobre el papel, no es así. Las líneas de puntos imaginarias que son las fronteras municipales tienen un efecto muy real. Así que los gobiernos locales de A Coruña y Arteixo van a fijar sus fronteras este año. Sobre todo, en lo que se refiere a Meicende.

El Gobierno local de Arteixo, con Carlos Calvelo a la cabeza, ha dado el primer paso. El próximo jueves llevará a pleno el expediente de deslinde. Es el primer paso para convocar una comisión bilateral en la que técnicos de ambos municipios decidirán, lápiz en mano, dónde acaba A Coruña y dónde empieza Arteixo. O viceversa.

El resultado es que, como señala en el documento, “una considerable superficie que en la cartografía catastral pertenece al término de A Coruña aparece en el registro de la propiedad de Arteixo”. El resultado, claro, es una “intolerable inseguridad jurídica”, lo que es muy problemático cuando se trata de suelo urbano, porque afecta tanto al derecho al voto en las elecciones municipales como al pago de tributos.

En realidad, ambas partes llevan mucho tiempo dando vueltas a este tema. Los primeros preacuerdos se remontan a la época de Carlos Negreira, y después firmaron uno con el Gobierno de Xulio Ferreiro pero, desde entonces, las cosas parecen haberse estancado. Hasta ahora. “En el caso de Arteixo con A Coruña, tenemos claro que el límite se encuentra en Meicende, en la avenida de Nostián”, explica Calvelo. De allí se va al entorno de la Báscula y luego al Monte das Arcas.

En Culleredo, con viviendas entre dos lindes Arteixo no solo tiene que deslindarse de A Coruña, sino también de Culleredo. En este caso, la dichosa línea imaginaria parte por la mitad algunas de las viviendas. “Vamos a hablar también con los vecinos afectados y conocer su opinión”, explica el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Aunque, como siempre, aclara que serán los criterios técnicos los que primen a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, también en este caso el deslinde está pactado, así que no habrá problemas.

Todo parece que está bastante claro aunque hace falta que se refleje en una forma técnica y coordinada los hitos sobre el plano. O los marcos, como diría un gallego. En cuanto a la avenida de Nostián, delimita el espacio entre el polígono de la Artística y el pilón de A Rabadeira pero el problema es dividir la propia avenida, como señala Calvelo: “Tenemos que contar con la opinión del municipio de A Coruña, de los propietarios de las naves, pero también tiene que haber un criterio técnico”.

Por eso es bueno contar con una delimitación física como base para trazar la línea que irá en el mapa. Habrá que decidir, por tanto, si el deslinde parte por su eje la avenida de Nostián de manera que ambos municipios compartirían la titularidad de la vía, o si esta queda completamente en manos de uno de ellos. Esta última es la opción más práctica, porque permite que una de las administraciones locales se encargue del mantenimiento de la avenida (acera, calzada) y que no sean dos las que tengan que coordinarse. Otro hito geográfico que plantea Calvelo podría ser una línea de alta gestión. Además, hay que hablar también de las tuberías de agua que recorren bajo el asfalto la avenida de Nostián. Y por supuesto, también tendrá que acordarse qué hacer con ellas.

Un kilómetro cuadrado

Hay otro punto interesante, que el alcalde de Arteixo saca a colación: “Si nosotros ganamos un kilómetro cuadrado, tenemos que darle otro a A Coruña”. Cuando se trata de los deslindes, estos nunca pueden ser a costa de un municipio. En el caso de A Coruña, que es un ayuntamiento muy pequeño para su población de solo 37,8 kilómetros cuadrados, cada kilómetro cuenta.

Así que Arteixo, que es un municipio mucho más grande (93,7 kilómetros cuadrados) tendrá que ofrecer una compensación si realmente se queda con ese kilómetro cuadrado de la avenida de Nostián. Calvelo tiene pensado que el terreno a entregar se encuentre en A Zapateira, una zona donde también los límites entre administraciones municipales son difusos.

Todos estos aspectos se pondrán sobre la mesa en la comisión mixta que ambas administraciones celebrarán. Sin pasarse de la raya.