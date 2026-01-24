Mi cuenta

A Coruña

Luto en la Ciudad Vieja y en la hostelería de A Coruña por la pérdida de uno de sus personajes más queridos

Arturo Fernández, responsable de El Patio entre 1981 y 2019, falleció el pasado viernes

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/01/2026 17:41
El Patio, en la calle Zapatería, permaneció cerrado este sábado
El Patio, en la calle Zapatería, permaneció cerrado este sábado
Carlota Blanco
Una de esas noticias que nadie quiere escuchar sacudió de un plumazo este viernes los recuerdos de juventud y adolescencia de buena parte de los coruñeses. Hace siete años, desde 2019, que Arturo Fernández no regentaba el bar El Patio, pero su perenne sonrisa y labor detrás de la barra durante casi cuatro décadas hace que su recuerdo permanezca entre las mejores noches de muchos CTV.

La hostelería de A Coruña está de luto por su pérdida, y también la Ciudad Vieja, donde no existe un solo vecino que no tenga una anécdota con el hombre que hizo del maridaje de la cerveza y el cubata con las pipas una tradición. “Todo aquel que pasara por El Patio recuerda a Arturo como una pesona entrañable, cariñosa y siempre dispuesta a ayudar”, afirma Leonardo Méndez, presidente vecinal. “Quien pasase por allí siempre sintió la cercanía de Arturo, Dorinda y sus hijos, Carlos y Hugo; pasamos muchas generaciones: militares que salían de marcha y vecinos que disfrutábamos de sus antorchas y pipas, además de ser un templo para ver el fútbol y para jugar al futbolín”, añade.

Por su parte, Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, expresa así su sentir por la pérdida de un socio, pero sobre todo de un amigo. “Hoy, la hostelería de A Coruña está un poco más huérfana”, asevera. “Se nos fue Arturo Fernández, y con él se apaga una luz muy querida en la Ciudad Vieja. Para muchos era Arturo el del Patio. Para mí, además de miembro fundador de la asociación, fue un buen amigo”, agrega.

Sobre el local, que vive desde 2019 un nuevo ciclo, indica: “El Patio no era solo un bar. Arturo creó ese rincón andaluz en A Coruña que nos acogía a todos, donde las pipas crujieron durante décadas, las conversaciones se alargaban sin prisa y varias generaciones disfrutamos de la noche de la Ciudad Vieja. Allí crecimos, celebramos, lloramos y reímos, siempre con Arturo al frente, con su sonrisa tranquila y su carácter amable”. Finalmente, el hostelero manda este último adiós: “Hoy duele despedirse. Queda su recuerdo imborrable, su ejemplo y el cariño de todos los que tuvimos la suerte de quererlo. Descansa en paz, amigo”. 

