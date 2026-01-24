Las borrascas no dan tregua a A Coruña: esta es la previsión para los próximos días

La lluvia no remitió durante la mañana de este sábado Víctor Seoane

Cuando una ciudad sufre los efectos de una gran borrasca durante varios días, suele tener, tras el fin de ésta, nuevas jornadas de calma. No es el caso de 'Ingrid' -que descargó unos 700 rayos solo en el noroeste de Galicia y provocó numerosas incidencias en A Coruña-, pero tampoco de sus predecesores 'Goretti' o 'Harry'. Y es que, a pesar de que la alerta roja en la costa de la urbe herculina se despide este sábado a las 18.00 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja para, pocas horas después pasar de nuevo a rojo.

Así será a partir de las 09.00 horas -y hasta las 19.59- de este domingo, por olas de ocho a diez metros de altura. La situación en la costa será incluso más compleja que a la vivida este viernes, que, si bien el oleaje no causó incidencias en el Paseo Marítimo, provocó que los coruñeses tomasen las máximas precauciones posibles. "Hemos puesto cinta en las entradas a la playa y, como alguna gente se creía que podía ir a la Coraza, también allí. Al que se lo salte, multa”, explicaba este viernes la alcaldesa, Inés Rey.

Más esperanzadora es la previsión en tierra, donde se esperan episodios puntuales de chubascos que se irán volviendo más frecuentes a medida que vaya avanzando la jornada. No obstante, MeteoGalicia activa la alerta amarilla por fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. El lunes será un día de lluvias intermitentes, sin mucha intensidad pero con presencia durante gran parte del día. Ya durante las últimas horas, se espera que estas precipitaciones remitan y se de lugar a unas horas secas.

Dos formaciones en un día

Durante la madrugada del martes, se producirá la formación de una nueva borrasca al oeste de Portugal, que irá subiendo a Galicia y que provocará lluvias más persistentes y rachas de viento con más 80 kilómetros por hora. Sin embargo, no se descarta que a su llegada a la urbe herculina pueda incluso provocar rachas de viento mucho mayores. Eso sí, a lo largo del propio martes, la borrasca se iría alejando, pero la la lluvia y el viento seguirán siendo protagonistas en la ciudad. Ya por la noche, se podría formar la segunda borrasca, que incrementaría a un más la lluvia y el viento. Ese será el tónico habitual de los siguientes días, al menos hasta los primeros días de febrero.

De esta forma, A Coruña cerrará previsiblemente uno de los meses de enero más húmedos. De hecho, la ciudad lleva registrando algún episodio de lluvia desde el Día de Reyes. Es decir, 17 días consecutivos. De hecho, en las más de tres semanas transcurridas de este nuevo año, solo se registraron dos jornadas secas. Las previsiones no auguran que deje de llover en los siete días que restan para finalizar el mes. Si finalmente es así, el primer mes de 2026 podría escribir su nombre en el libro de los récords de la meteorología coruñesa.