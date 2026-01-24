Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Universidad invertirá 1,5 millones de euros en reformar la Escuela de Náutica en A Coruña

El histórico edificio, de 75 años, sufre graves filtraciones en su tejado, que se sustituirá por uno de zinc

Abel Peña
Abel Peña
24/01/2026 06:00
Fachada de la Escuela de Náutica y Máquinas
Fachada de la Escuela de Náutica y Máquinas
Carlota Blanco
La Escuela de Náutica y Máquinas va a pasar por una rehabilitación. El edificio, que tiene más de 74 años de antigüedad, necesita reformar su envolvente, así como mejorar la accesibilidad del edificio principal. La Universidad sacó a concurso a finales del año pasado la obra, que pretende solucionar el avanzado deterioro del edificio con grietas en el techo. Y ayer, la Junta de Gobierno local aprobó la licencia, entre otros asuntos.

La obra es solo una de las tres intervenciones que la Universidad llevará a cabo en tres de sus edificios más señeros. Los otros dos son el Pabellón de Colonias del campus de Oza y el otro, el edificio Xoana Capdevielle. La inversión conjunta es de 2,8 millones de euros que proceden sobre todo de la Xunta.

El grado de Náutica de la Universidad tiene pleno empleo y uno de los salarios más altos, pero obliga a emigrar

De este dinero, 1,5 millones se destinarán a la Escuela para corregir las filtraciones de la cubierta. Se va a sustituir la actual, de fibrocemento, por otra de zinc, siempre respetando la arquitectura original, para que sea compatible con el carácter histórico del inmueble. También se van a sustituir las carpinterías exteriores, que pasarán a ser de madera y se va a repintar la fachada.

La creación de la Real Escuela de Náutica y sus ordenanzas para los estudiantes

En cuanto a la accesibilidad, aunque el edificio cuenta con un ascensor, las escaleras principales no permiten el acceso a personas con discapacidad. Por eso se va a instalar una solución que sea respetuosa con el vestíbulo, una de las partes más importantes del edificio. Y se renovarán los aseos.

Demolición de Alu Ibérica

También es importante la licencia aprobada para desmantelar las antiguas instalaciones de Alu Ibérica (Alcoa). Durante años, el gran complejo, situado junto a la carretera de Baños de Arteixo, ha permanecido inactiva, pero la actividad volverá pronto a las viejas naves, aunque solo para su demolición.

Resonac

Permiso de demolición para las viejas instalaciones de Alcoa

La Junta de Gobierno local aprobó ayer el permiso para que la empresa Resonac lleve a cabo los trabajos. El desmantelamiento tardará nada menos que tres años y costará 5,5 millones de euros, pero permitirá a la empresa japonesa, productora de grafito, ampliar las instalaciones con las que cuenta en A Grela.

En el terreno, de 150.000 metros cuadrados, se construirá otra fábrica destinada a producir material para la fabricación de coches eléctricos. La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia de este proyecto para generar empleo de calidad en la ciudad.

cifraS
5,5 millones de euros es el presupuesto para la demolición de las antiguas naves de Alcoa, que se llevará a cabo durante los tres próximos años
12 parcelas entre la avenida de Monelos, parque de Oza, Juan Neira y Corrales, ha normalizado la Junta de Gobierno local para que se puede edificar allí
1,5 millones de euros es el presupuesto para la rehabilitación integral del número 14 de Paseo de al Dársena cuya licencia se concedió ayer
