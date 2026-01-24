La Universidad invertirá 1,5 millones de euros en reformar la Escuela de Náutica en A Coruña

Fachada de la Escuela de Náutica y Máquinas Carlota Blanco

La Escuela de Náutica y Máquinas va a pasar por una rehabilitación. El edificio, que tiene más de 74 años de antigüedad, necesita reformar su envolvente, así como mejorar la accesibilidad del edificio principal. La Universidad sacó a concurso a finales del año pasado la obra, que pretende solucionar el avanzado deterioro del edificio con grietas en el techo. Y ayer, la Junta de Gobierno local aprobó la licencia, entre otros asuntos.

La obra es solo una de las tres intervenciones que la Universidad llevará a cabo en tres de sus edificios más señeros. Los otros dos son el Pabellón de Colonias del campus de Oza y el otro, el edificio Xoana Capdevielle. La inversión conjunta es de 2,8 millones de euros que proceden sobre todo de la Xunta.

De este dinero, 1,5 millones se destinarán a la Escuela para corregir las filtraciones de la cubierta. Se va a sustituir la actual, de fibrocemento, por otra de zinc, siempre respetando la arquitectura original, para que sea compatible con el carácter histórico del inmueble. También se van a sustituir las carpinterías exteriores, que pasarán a ser de madera y se va a repintar la fachada.

En cuanto a la accesibilidad, aunque el edificio cuenta con un ascensor, las escaleras principales no permiten el acceso a personas con discapacidad. Por eso se va a instalar una solución que sea respetuosa con el vestíbulo, una de las partes más importantes del edificio. Y se renovarán los aseos.

Demolición de Alu Ibérica

También es importante la licencia aprobada para desmantelar las antiguas instalaciones de Alu Ibérica (Alcoa). Durante años, el gran complejo, situado junto a la carretera de Baños de Arteixo, ha permanecido inactiva, pero la actividad volverá pronto a las viejas naves, aunque solo para su demolición.

La Junta de Gobierno local aprobó ayer el permiso para que la empresa Resonac lleve a cabo los trabajos. El desmantelamiento tardará nada menos que tres años y costará 5,5 millones de euros, pero permitirá a la empresa japonesa, productora de grafito, ampliar las instalaciones con las que cuenta en A Grela.

En el terreno, de 150.000 metros cuadrados, se construirá otra fábrica destinada a producir material para la fabricación de coches eléctricos. La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia de este proyecto para generar empleo de calidad en la ciudad.