A Coruña

La borrasca ‘Ingrid’ descargó casi 80 rayos en el área durante la alerta

El granizo cayó en dos ocasiones y el fuerte viento causó desperfectos que los Bomberos tuvieron que atender

Abel Peña
Abel Peña
24/01/2026 00:13
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
Granizo, viento, oleaje, rayos y truenos. La borrasca ‘Ingrid’ hizo toda una entrada en A Coruña a última hora de la noche del jueves al viernes, decidida a mostrar su variado repertorio a los coruñeses que a partir de las nueve de la noche contemplaron desde las ventanas de sus casas, asombrados, cómo la calle se moteaba de blanco. Durante el resto de la jornada, la Xunta anunció el cierre de los centros escolares de todos y el Ayuntamiento prohibía las actividades deportivas al aire libre y cerraba parques y jardines, mientras el océano amenazaba con llegar hasta Modesta Goicouría por la tarde, con la marea alta.

Galería

Las mejores imágenes del paso del temporal 'Ingrid' por A Coruña y su área metropolitana

La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del OrzánVer más imágenes

Esta amenaza no se concretó pero la jornada de ayer no estuvo ni mucho menos libre de incidentes. Sobre todo, por el gran aparato eléctrico que descargó en la zona. La Agencia Española de Meteorología (Aemet) detectó unos 700 rayos solo en el noroeste de Galicia, y se estima que hasta 80 pueden haber caído en el área metropolitana de A Coruña. El trueno de uno de ellos estremeció a todos los coruñeses alrededor de la una y media de la madrugada y provocó un apagón en el centro de la ciudad que afectó al sistema semafórico. La avería tardó cerca de dos horas en subsanarse. Los rayos llegaron a apagar la Torre de Hércules durante la madrugada.

Rayos caídos en A Coruña durante el temporal Ingrid el 23 de enero

Así vivieron los coruñeses la noche y el amanecer de rayos, truenos y granizo

Más información

Francisco Infante, delegado de Aemet en Galicia, señala que todas estas perturbaciones son algo previsible cuando se trata de un frente como ‘Ingrid’, “asociadas a estas tormentas que pasan una tras otra como parte de un tren de borrascas”. Por otro lado, la borrasca no solo trajo rayos o granizo, que cayó de nuevo a las ocho de la mañana del viernes, sino también fuertes ráfagas de viento. “Aparte del sinóptico (el que sopla constantemente), captamos en nuestro observatorio una ráfaga de 96 kilómetros por hora”, lo que es bastante fuerte, admitió el meteorólogo. Quizá fue esa racha la que levantó de cuajo parte del techo del parking que se encuentra junto al Chuac.

Rayos A Coruña Ingrid 23 enero 2026

Daños en fachadas

El viento también se encuentra detrás de la mayor parte de incidencias que tuvieron que atender los Bomberos a causa de la alerta roja. Sobre todo hubo que actuar en varios saneamientos de fachadas dañadas, como en la calle Gerión, Manuel Murguía, o en la carretera de los Fuertes. En la avenida de Os Mallos avisaron a las tres y veinte de la tarde de una claraboya suelta y en el Paseo Marítimo hubo que retirar una farola que amenazaba con desprenderse desde una altura de ocho metros. En la calle Federico Tapia, parte de una chimenea también ofrecía peligro de caída.

Desde su atril, la alcaldesa advertía del peligro que ofrecía el mar por la tarde, ahora que el oleaje ha hecho desaparecer la duna del Orzán. De hecho, se habían suspendido por ese motivo las clases del Eusebio da Guarda, por estar en el Paseo.

Ingrid Granizada 23 enero 2026

A Coruña se acostó y despertó entre rayos, truenos y granizo

Más información

La alerta roja había acabado a las tres de la tarde pero continuaba el aviso naranja, y la pleamar estaba prevista para alrededor de las siete de la tarde. Inés Rey temía que el viento podría empujar las olas hasta Modesta Goicouría y recordaba al público que se comportara con prudencia. “Hemos puesto cinta en las entradas a la playa y, como alguna gente se creía que podía ir a la Coraza, también allí”, explicaba. Y formulaba una advertencia a aquellos menos comprometidos con su autoconservación que con la posibilidad de sacar una instantánea del mar embravecido: “Al que se lo salte, multa”.

Sin embargo, la falta de viento impidió que las peores predicciones se hicieran realidad. Las olas también eran más reducidas de lo que se pensó, poco más de seis metros, así que apenas llegaron a salpicar el Paseo Marítimo. El dispositivo de emergencias no tuvo siquiera que cortar la circulación, aunque estaba preparado para ello.

Varias personas se protegen de la lluvia junto a la costa de A Coruña

La Xunta sube a roja la alerta el sábado a mediodía en el litoral de A Coruña y Pontevedra

Más información

La alerta roja volverá hoy a partir de las doce de la mañana y durará cinco horas. Sin embargo, Infante advierte de que A Coruña estará entrando y saliendo del máximo nivel de emergencia durante todo el fin de semana. “Seguirá haciendo frío y, puntualmente, chubascos de lluvia y granizo, pero con menos intensidad que la noche del jueves al viernes”, puntualizó.

Además de abrigarse y no acercarse al mar, poco se puede hacer para defenderse de los efectos que ‘Ingrid’ está dejando sentir en la ciudad. De rojo a naranja y de naranja a amarillo, la alerta será casi una constante estos días. 

cifras
80 rayos descargaron en A Coruña y sus inmediaciones durante la alerta roja, según las estimaciones de los meteorólogos de Aemet
96 kilómetros por hora es la velocidad de la racha de viento más potente captada por Aemet en la mañana de ayer en su observatorio
7 actuaciones llevaron a cabo los Bomberos durante la alerta roja, la mayoría de ellas en fachadas dañadas por las fuertes ráfagas de viento
