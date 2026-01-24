Hace 25 años | La Xunta ayudará a financiar a la Orquesta Sinfónica

Vázquez y Pérez Varela, hace 25 años en María Pita Pedro Puig

La Orquesta Sinfónica de Galicia recibía un impulso hace 25 años en forma de compromiso, el de la Xunta de Galicia para ayudar a financiarla a partir del año 2002. Así lo pactaron el entonces conselleiro de Cultura, Jesús Pérez Varela, y el alcalde Francisco Vázquez en la reunión que mantuvieron en María Pita, un encuentro que mereció la imagen principal de la primera página de El Ideal Gallego tal día como hoy de 2001. En 1976, el alcalde interino, Emilio Quesada, se proponía acabar con el estacionamiento en doble fila. En 1951, hace 75 años, dos hermanos eran detenidos como presuntos autores de varios robos en diferentes chalés de O Carballo. Hace un siglo, en 1926, se anunciaba la subasta para la construcción del Palacio de Justicia.

Miércoles, 24 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La Xunta ayudará a financiar a la Sinfónica

El conselleiro de Cultura, Jesús Pérez Varela, aseguró ayer, 23 de enero de 2001, que la Xunta financiará la Orquesta Sinfónica el próximo año 2002. Pérez Varela, que firmó ayer en María Pita un convenio por el que su departamento destina 160 millones de pesetas al Festival de la Ópera coruñés, pidió paciencia a Francisco Vázquez hasta que se concrete la partida presupuestaria.

Además, el Supremo ha archivado la querella presentada por A Mesa contra Vázquez. En opinión del alto tribunal, el regidor ejerció su libertad de opinión y no existe delito en vincular al colectivo con el BNG.

Mientras tanto, el temporal que azota Galicia se dejó sentir con fuerza en la jornada de ayer en A Coruña. Capitanía Marítima tuvo que cerrar los accesos al puerto, lo que provocó que varios buques fuesen a Ares. Además, un petrolero, que no pudo fondear, se vio obligado a navegar en círculos durante todo el día.

Sábado, 24 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Quesada, alcalde interino, quiere eliminar la doble fila

Escuchamos al alcalde interino, don Emilio Quesada Zato, decir que su mayor preocupación sería, en la interinidad, eliminar los aparcamientos en doble fila. Sana y laudable idea, en favor de un tráfico más fluido para nuestra atosigada ciudad, dado que tampoco se le va a pedir a un alcalde interino un programa de trabajo más trascendente. Un poco de mentalización ciudadana tampoco vendría mal para echar una mano en el asunto.

Por otra parte, en la iglesia parroquial de Santa Lucía celebraron una misa solemne para festejar a su patrón, San Raimundo de Peñafort, los miembros del Colegio de Abogados de La Coruña. El acto religioso fue presidido por el decano del citado colegio, don Manuel Iglesias Corral, a quien acompañaban, entre otros, el presidente de la Audiencia Territorial, señor De la Torre Ruiz, el fiscal jefe de la Audiencia, jueces y magistrados. Más tarde, en el Hotel Finisterre, se celebró un almuerzo.

Miércoles, 24 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Detenidos por robar en chalets de El Carballo

En distintas ocasiones fueron asaltados por los ladrones los chalets que en El Carballo poseen don Andrés Beloso (Villa Julia), don Ramón Molezún (El Pinar) y don Expedito Vázquez (Villa Nieves), y de los mencionados inmuebles robaron ropas y efectos en cantidades bastante importantes. Tras las consiguientes averiguaciones, la Brigadilla de la Guardia Civil de esta capital detuvo como presuntos autores de dichos robos a los hermanos Pedro y Antonio García García, conocidos maleantes, y se les ocupó la mayoría de los efectos y de las ropas robadas. En el Juzgado de Instrucción número 1 hay una gran cantidad de ropas y efectos que proceden de diversos robos.

Además, en estado de embriaguez se cayó y se produjo lesiones de las que tuvo que ser asistido en la Casa de Socorro del Hospital, Eduardo Pérez Vegas, de 19 años, de la Plaza de España.

Domingo, 24 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Subasta para construir el Palacio de Justicia

La Sala de Gobierno de esta Audiencia Territorial ha publicado las condiciones para optar a la subasta de realización de las obras del Palacio de Justicia que ha de construirse en la Coruña. Verificaráse la subasta el 9 de febrero ante la citada Sala, siendo el tipo de aquella 2.459.783,87 pesetas. Las demás condiciones las inserta el “Boletín Oficial” de ayer, 23 de enero de 1926.

Por otra parte, el alcalde Casás ha reiterado las órdenes que tiene comunicadas al jefe de la guardia municipal, para que por los agentes de su autoridad se extreme el celo, en cuanto afecta a la circulación de automóviles en esta ciudad. A este objetivo se ha establecido un servicio especial que regula debidamente tan importante servicio en los principales puntos donde es mayor la circulación rodada: Cuatro Caminos, Plaza de Mina y Avenida del Cantón Grande.