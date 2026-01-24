Mi cuenta

A Coruña

El tardeo más brutal jamás visto en A Coruña será toda una superproducción de cine

Máscaras venecianas, domadores de fuego y un banquete temática son sólo algunos de los atractivos que prepara Bellini para su Sunday Experience

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/01/2026 18:38
Las bailarinas de Sunday Experience, durante una prueba la semana pasada
Las bailarinas de Sunday Experience, durante una prueba la semana pasada
Cedida
Reza una de las máximas de los gurús del emprendimiento que "la competencia agudiza el ingenio" y, si de algo ha proliferado la oferta de ocio en A Coruña en los dos últimos años, es de diferentes variantes del tardeo. Por eso, lo que comenzará en Bellini el próximo día 1 de febrero, y se repetirá de manera recurrente una vez al mes, puede considerarse la sublimación de las fiestas para un público más maduro, un no va más que resulta difícil de imaginar más impactante en cuanto a oferta, programación y ambición. Bajo el nombre Bellini Sunday Experiencie, dará comienzo un evento de ocho horas de duración que incluirá gastronomía, música en directo, pirotecnia y fiestas temáticas como nunca antes se habían imaginado.

Asistentes a la Oktoberfest Olé celebrada en Palexco hace años | Patricia G. Fraga

El tardeo se reinventa: Teatreo convertirá A Coruña en un gran circo

La cita inaugural, la del domingo 1 de febrero, se ha denominado Masquerade Experience y será de inspiración veneciana, con máscaras incluidas. De hecho, más que un tardeo puede considerarse una comida con animación y prórroga posterior. Un show con postre especial en el que se aprovecharán los casi 2.000 metros cuadrados del local de Elviña. A las 14.00 horas tendrá lugar un cóctel de bienvenida, que dará paso a una comida amenizada por un espectáculo temático. El menú incluye tres entrantes (arancinis, carpaccio de pulpo y bruscheta de tomate y mozzarella) y un principal a elegir (canelones de pato y foie con salsa de setas o tagliatelle nero di sepia con frutti di mare), además de dos consumiciones. La ambientación será de baile de baile de máscaras, lo que obliga a un dress code no demasiado rígido: "Elegante con máscara, no obligatoria pero parte de la experiencia". Así lo anuncia la organización, que repartirá atrezzo para los menos valientes.

Sobremesa

Entre las 16.30 y las 18.00 horas, cuando se abrirá la puerta al resto del público, habrá varias actuaciones en directo con diferentes estímulos para los sentidos como bailarinas, domadores de fuego, saxofonistas y muchas más sorpresas. El tardeo más tradicional, aunque siempre manteniendo la estética de la fiesta y la voluntad de impactar, se desarrollará entre las 18.00 y las 22.00 horas con Dj en directo. Según la propiedad de Bellini, se trata de la primera de muchas celebraciones semejantes, además de algo que llevaba tiempo buscando la propiedad para diferenciarse. "Lo queríamos hacer desde un principio, pero non encontrábamos a la gente adecuada. Lo que se hacía en otros sitios no nos gustaba. Aquí no había esa oferta, y contacté con un compañía que tiene bailarines y demás profesionales que nos brindaron esta opción", indican, además de calificar el público objetivo como "de 30 años hacia arriba".

Emilio Ponte, en el estadio de Riazor

El Dépor fichó como Dj a uno de los rostros más conocidos de la noche de A Coruña

Existen dos opciones de acceso para el Bellini Sunday Experience: el menú completo con comida y tardeo por 50 euros o el acceso al tardeo propiamente dicho, desde las 18.00 horas, con una copa o dos refrescos por 12 euros. Eso sí, para ambos es necesario reservar previamente. Las 20 primeras reservas del menú, además, tendrán una copa gratis posteriormente.

