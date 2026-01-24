Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Betanzos ya tiene a sus nuevos embajadores de la tortilla

Redacción
24/01/2026 13:13
La alcaldesa de Betanzos, junto a los nuevos embajadores: Sanchón y Xabier Fortes
La alcaldesa de Betanzos, junto a los nuevos embajadores: Sanchón y Xabier Fortes
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, entregó este sábado los distintivos de “embajador gastronómico de la Tortilla de Betanzos” al cocinero betanceiro Antonio Couceiro, Sanchón, y, por primera vez, el de “embajador de la Tortilla de Betanzos” al periodista gallego Xabier Fortes. El primero, con casi una veintena de años instalado en Madrid, es propietario de cinco establecimientos en la capital de España bajo el sello 'Garelos', mientras que Xabier Fortes es director y presentador del programa 'La noche en 24 horas' de TVE.

La primera edil valoró el reconocimiento que tiene la marca Tortilla de Betanzos, un reconocimiento al que “se llegó por el trabajo durante estos últimos años del Concello en la promoción de la tortilla y de los hosteleros betanceiros que con su trabajo y esfuerzo posicionaron el producto en lo más alto. Tortilla de Betanzos se ha convertido en un reclamo turístico de la ciudad; está presente en cientos de establecimientos hosteleros de toda España y se ha convertido en un referente permanente en los medios de comunicación”.

El ganador del concurso de la Tortilla de Betanzos 2025, de Adegas Lastras

Adega Lastras gana el concurso de la Tortilla de Betanzos

Más información

Junto a ese trabajo a nivel local, hubo y hay también otros establecimientos hosteleros, de prestigio, que llevan años con la tortilla de Betanzos formando parte de su carta, señaló Barral, “lo que sin duda, elevó todavía más el prestigio de un producto humilde hasta convertirlo en extraordinario”.

A ellos el Concello quiere agradecer precisamente esa labor, ese trabajo por defender y promocionar la tortilla de Betanzos a lo largo de toda una trayectoria profesional distinguiéndolos como embajadores gastronómicos de la tortilla. Es el caso de Antonio Couceiro, Sanchón, su trayectoria en Madrid con la apertura de cinco establecimientos donde la tortilla de Betanzos forma parte principal de su carta desde siempre y el nombre de su ciudad natal está presente en cada rincón de sus restaurantes “lo hace más que merecedor de la distinción como embajador gastronómico de la tortilla de Betanzos”. Sanchón se une así al grupo de restaurantes de A Penela, que recibió esta distinción en 2025.

Cocineros en el Campeonato de Tortilla de Patatas 2025, en Alicante

Betanzos ya se lo cree: su tortilla salta a Netflix y sigue ‘reinando’ en España

Más información

María Barral explicó que además de esos establecimientos hosteleros que sirvieron y sirven para promocionar la tortilla, la popularidad alcanzada estos años se debe también a que muchos rostros reconocidos no ocultan su “amor por nuestra tortilla allá donde se encuentran, promocionando no sólo nuestro producto sino también el nombre de Betanzos”. Personalidades que destacan por la defensa y promoción de la tortilla de Betanzos: “Gente conocida que habla muchas veces de la tortilla de Betanzos. Personalidades del mundo del deporte, la cultura, el periodismo, la política, en definitiva, rostros conocidos que ayudan y colaboran en esa promoción de marca Tortilla de Betanzos y para quienes también queremos tener un reconocimiento haciéndolos embajadores o embajadoras de la mejor tortilla del mundo”.

En este sentido, Barral indicó que uno de esos rostros reconocidos que “ama la tortilla de Betanzos” es Xabier Fortes, director de 'La Noche en 24 horas': “Con él quisimos empezar estos agradecimientos y reconocimientos nombrándolo embajador de la Tortilla de Betanzos”.

Xabier Fortes trasladó a la alcaldesa durante el acto el “honor” que supone ser el primer embajador de la “mejor tortilla del mundo”, un plato que no falta en sus visitas a los restaurantes gallegos de la capital de España, donde reside desde hace ocho años.

Barral explicó que se trata de unas “distinciones humildes”, pero con las que quieren reconocer esa promoción fuera de Betanzos.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Uno de los pabellones de Fitur 2026

La ministra Rego pide a Fitur que se vete la participación de Israel
EFE
Los pasillos de Fitur, llenos de visitantes

Fitur abre al público con experiencias variopintas tras el luto por la tragedia de Adamuz
EFE
El ideal gallego

El crimen de Marta del Castillo cumple 17 años en medio del traslado de Carcaño y la citación del perito de su móvil
EP
Trabajos de retirada de los trenes accidentados en Adamuz

Siguen las tareas de retirada de los trenes en Adamuz mientras crece la teoría de la fractura de la vía como causa del accidente
EP