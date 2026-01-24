Betanzos ya tiene a sus nuevos embajadores de la tortilla

La alcaldesa de Betanzos, junto a los nuevos embajadores: Sanchón y Xabier Fortes

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, entregó este sábado los distintivos de “embajador gastronómico de la Tortilla de Betanzos” al cocinero betanceiro Antonio Couceiro, Sanchón, y, por primera vez, el de “embajador de la Tortilla de Betanzos” al periodista gallego Xabier Fortes. El primero, con casi una veintena de años instalado en Madrid, es propietario de cinco establecimientos en la capital de España bajo el sello 'Garelos', mientras que Xabier Fortes es director y presentador del programa 'La noche en 24 horas' de TVE.

La primera edil valoró el reconocimiento que tiene la marca Tortilla de Betanzos, un reconocimiento al que “se llegó por el trabajo durante estos últimos años del Concello en la promoción de la tortilla y de los hosteleros betanceiros que con su trabajo y esfuerzo posicionaron el producto en lo más alto. Tortilla de Betanzos se ha convertido en un reclamo turístico de la ciudad; está presente en cientos de establecimientos hosteleros de toda España y se ha convertido en un referente permanente en los medios de comunicación”.

Junto a ese trabajo a nivel local, hubo y hay también otros establecimientos hosteleros, de prestigio, que llevan años con la tortilla de Betanzos formando parte de su carta, señaló Barral, “lo que sin duda, elevó todavía más el prestigio de un producto humilde hasta convertirlo en extraordinario”.

A ellos el Concello quiere agradecer precisamente esa labor, ese trabajo por defender y promocionar la tortilla de Betanzos a lo largo de toda una trayectoria profesional distinguiéndolos como embajadores gastronómicos de la tortilla. Es el caso de Antonio Couceiro, Sanchón, su trayectoria en Madrid con la apertura de cinco establecimientos donde la tortilla de Betanzos forma parte principal de su carta desde siempre y el nombre de su ciudad natal está presente en cada rincón de sus restaurantes “lo hace más que merecedor de la distinción como embajador gastronómico de la tortilla de Betanzos”. Sanchón se une así al grupo de restaurantes de A Penela, que recibió esta distinción en 2025.

María Barral explicó que además de esos establecimientos hosteleros que sirvieron y sirven para promocionar la tortilla, la popularidad alcanzada estos años se debe también a que muchos rostros reconocidos no ocultan su “amor por nuestra tortilla allá donde se encuentran, promocionando no sólo nuestro producto sino también el nombre de Betanzos”. Personalidades que destacan por la defensa y promoción de la tortilla de Betanzos: “Gente conocida que habla muchas veces de la tortilla de Betanzos. Personalidades del mundo del deporte, la cultura, el periodismo, la política, en definitiva, rostros conocidos que ayudan y colaboran en esa promoción de marca Tortilla de Betanzos y para quienes también queremos tener un reconocimiento haciéndolos embajadores o embajadoras de la mejor tortilla del mundo”.

En este sentido, Barral indicó que uno de esos rostros reconocidos que “ama la tortilla de Betanzos” es Xabier Fortes, director de 'La Noche en 24 horas': “Con él quisimos empezar estos agradecimientos y reconocimientos nombrándolo embajador de la Tortilla de Betanzos”.

Xabier Fortes trasladó a la alcaldesa durante el acto el “honor” que supone ser el primer embajador de la “mejor tortilla del mundo”, un plato que no falta en sus visitas a los restaurantes gallegos de la capital de España, donde reside desde hace ocho años.

Barral explicó que se trata de unas “distinciones humildes”, pero con las que quieren reconocer esa promoción fuera de Betanzos.