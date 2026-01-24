A Coruña se impone a Valencia con todas las de la ley

Un momento del encuentro entre los abogados de A Coruña y Valencia Germán Barreiros

Son demasiadas las cuentas pendientes que tiene A Coruña con Valencia. Por lo menos a nivel futbolístico. Y es que, a pesar de ya son casi nueve los años que el Deportivo no se enfrenta al conjunto 'ché', en la mañana de este sábado la urbe herculina se tomó sobre el verde su propia venganza y se impuso a los valencianos con todas las de la ley.

No lo hicieron jugadores profesional, ni siquiera aficionados. La victoria en este caso corrió a cargo ni más ni menos que de letrados. Y es que, el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña organizó este sábado un torneo intercolegial con motivo del 30 aniversario del equipo de fútbol de los juristas coruñeses en el que participaron representantes de los colegios de Madrid, Valencia y Málaga.

El evento deportivo, que se disputó desde las 10.00 horas en el Campo Municipal de la Leyma, tenía como objetivo rendir homenaje a todos los letrados que a lo largo de estas tres décadas han defendido los colores del Colegio en torneos nacionales e internacionales, así como servir como punto de encuentro para fomentar el compañerismo entre los miembros de la Abogacía. Y, como no podía ser de otra forma, el trofeo se quedó en casa. Aunque el torneo no estuvo exento de polémicas. La primera, antes incluso de comenzar el primero partido, ya que los jugadores, todos listos en el terreno de juego, tuvieron que esperar por el juez. Pero no el del estrado, sino el que tenía la misión encomendada de dirigir la contienda.

El cuadrangular

El torneo cuadrangular, que se dividía en cuatro partidos de 25 minutos cada uno (dos semifinales, un tercer y cuarto puesto y una final), emparejó en primera instancia al conjunto herculino con el madrileño, en un encuentro que se saldó 5-1 a favor de los coruñeses. Más tarde se jugaría el partido que enfrentaría a Málaga y Valencia, con resultado a favor de los valencianos. Una vez que el conjunto malagueño se hizo con el bronce ante Madrid, solo quedaba la final.

El partido comenzó bronco, casi tan difuso como la situación meteorológica en la ciudad, en un campo en el que la Federación Gallega de Fútbol había suspendido sus actividades al aire libre por el temporal. Durante la final, la única lluvia que hubo fue de goles. Hasta cinco. Tres de ellos para A Coruña, por los insuficientes dos que anotó Valencia para conformarse, al menos, con la plata del torneo.

Una vez finalizado el cuadrangular, el tercer tiempo se jugó en A Penela, en Vioño, en una comida en la que los anfitriones -y ganadores- agasajaron a los rivales de los mejores platos 'made in Galicia'. "Estamos muy contentos con el resultado del torneo. Este tipo de eventos son muy importantes para hacer compañerismo con la gente de fuera, pero también con la de aquí", explicó Toño Armenteros, miembro de la junta del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.

La siguiente parada del equipo coruñés será el Campeonato Nacional, que se celebrará el próximo mes de junio en Santander. Aunque, al tratarse de "campeonatos largos", Armenteros todavía no sabe si participarán. Lo que está claro es que, aunque se les de mejor defender, los abogados coruñeses demostraron que también saben atacar.