A Coruña 'presume' en Burdeos de ser la ciudad más visitada por la Tall Ships Races

A Coruña participó este fin de semana en la conferencia anual de la organización Sail Training International (STI) —principal impulsora de la regata Tall Ships Races—, celebrada en la ciudad francesa de Burdeos y donde el Ayuntamiento contó con la representación del gerente del Consorcio de Turismo y Congresos, Antón Álvarez.

Álvarez fue uno de los ponentes en la mesa de intervenciones de los puertos de Burdeos (Francia), Sines (Portugal) y A Coruña, que acogerán la estadía de los grandes veleros en la próxima edición de la TSR, en verano del año 2027.

En este sentido, el gerente del Consorcio puso en valor el “vínculo histórico” existente entrela Tall Ships Races y la ciudad herculina, siendo, como es, la más visitada por la regata desde mediados de la década del cincuenta.

Desde entonces, las embarcaciones fondearon en A Coruña hasta en diez ocasiones: en los años 1958, 1970, 1974, 1990, 1994, 2002, 2006, 2012, 2016 y 2023.

En esta última edición, la del año 2023, se contabilizaron más de 101.000 visitantes a lo largo de los tres días de estadía de la regata en la ciudad.

Esto abrió camino, además, a la celebración de la conferencia anual de la STI en A Coruña, ya la finales del 2024, y que tuvo lugar entre el recinto ferial Expocoruña y el Aquarium Finisterrae.

En la mesa de ponencias que tuvo lugar este viernes por la tarde, Antón Álvarez destacó el bagaje y experiencia de A Coruña a la hora de acoger la regata de grandes veleros. “Desde nuestra perspectiva, esto va mucho más allá de que el evento tenga una continuidad en el tiempo en nuestra ciudad, también se trata de cada edición suponga un aprendizaje que ayude a mejorar nuestro puerto y el conjunto de la ciudad, reforzando nuestro ecosistema náutico y turístico”, dijo Álvarez.

A este respecto, hace falta recordar que A Coruña también formalizó su candidatura para ser puerto ancla de la STI, con la finalidad de establecer vínculos de trabajo y colaboración con la organización a medio y largo plazo.

En la conferencia de la STI en Burdeos, Antón Álvarez destacó los pasos que está dando el Gobierno local para avanzar en la transformación de la fachada marítima y, muy especialmente, en los muelles interiores, con la puesta en marcha del proyecto Coruña Marítima, seleccionado a finales del año pasado para participar como caso de éxito en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos, en Nueva York.

“La integración de los muelles en el paisaje urbano de la ciudad forma parte de un plan muy ambicioso que en el futuro tendrá un impacto muy positivo en materia de sostenibilidad e innovación portuaria, pero también en todo lo referente al turismo y a los eventos, especialmente los deportes náuticos”, indicó Álvarez.

El gerente del Consorcio, que esta misma semana participó en la presentación de la campaña turística de A Coruña en Fitur, de cara a este año 2026, subrayó que la presencia de la ciudad en Burdeos también refuerza la estrategia del Ayuntamiento en este campo de cara a el medio plazo, ya con la vista puesta en el regreso de la Tall Ships Races a la ciudad en el 2027, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la asociación Juan de Lángara.