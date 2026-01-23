Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Suspendidas las clases en el Eusebio da Guarda de A Coruña por la amenaza de las olas

Esther Durán
23/01/2026 15:14
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, avisó este viernes de que el intenso oleaje que se espera para esta tarde en la bahía del Orzán -donde está activada la alerta roja- podía incluso llevar el agua hasta puntos como Modesta Goicouría, a la entrada de la plaza de Pontevedra.

La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

Inés Rey avisa de que las olas pueden llegar a la plaza de Pontevedra durante la tarde

La razón está en que, además de unas olas muy altas, con previsiones de hasta 9 metros, las playas coruñesas ya no cuentan con la protección de las dunas de arena, que han sido allanadas por la intensidad del oleaje de estos últimos días en alerta roja.

Es por ello que en el colegio e instituto Eusebio da Guarda han decidido suspender las actividades y clases de la tarde, por la amenaza del oleaje, cuya pleamar llegará a las 18.33 horas.

Las mejores imágenes del paso del temporal 'Ingrid' por A Coruña y su área metropolitana

Ver más imágenes

Además, fuentes de estos centros educativos han señalado que, por precaución, se han puestos a resguardo algunos enseres situados en las plantas más bajas de los edificios, por el riesgo de que el agua del mar pueda inundar estos espacios. 

