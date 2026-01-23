Mi cuenta

A Coruña

Permiso de demolición para las viejas instalaciones de Alcoa

Las obras tardarán tres años y darán paso a una fábrica de grafito para coches eléctricos

Abel Peña
Abel Peña
23/01/2026 12:58
Resonac
Resonac
Durante años, el gran complejo industrial de Alu Ibérica (antes Alcoa) situada junto a la carretera de Baños de Arteixo, ha permanecido inactiva, pero la actividad volverá pronto, aunque solo sea la de las máquinas de demolición. La Junta de Gobierno local acaba de aprobar el permiso para que la empresa Resonac lleve a cabo los trabajos. 

El desmantelamiento tardará nada menos que tres años y costará 5,5 millones de euros, pero permitirá a la empresa japonesa, productora de grafito, ampliar las instalaciones con las que cuenta en A Grela. Se construirá otra fábrica desatinada a producir material para coches eléctricos. La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia de este proyecto para generar empleo de calidad en la ciudad. 

