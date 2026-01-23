Pablo Picasso o Castelao, los nombres que pudo haber tenido el IES Ramón Menéndez Pidal

La estatua de Isabel Zendal, frente al IES Ramón Menéndez Pidal Quintana

La decisión del equipo directivo del IES Ramón Menéndez Pidal de proponer un cambio del nombre de este centro educativo de Zalaeta por el de Isabel Zendal, además de causar revuelo en el mundo cultural de la ciudad, ha desvelado nuevos secretos sobre la historia del edificio. Y es que este centro estuvo a punto de tener un nombre muy distinto, ya que se llegaron a pensar para él opciones como Pablo Picasso o Alfonso Castelao.

Hay que remontarse a la década de los setenta para arrojar luz sobre la historia. El instituto abrió sus abrió sus puertas el 6 de noviembre de 1972 siendo conocido simplemente como Instituto de Zalaeta, con el docente José María Barreiro Suárez como su primer director. Si bien, según los medios de la época, contaba con capacidad de asistencia para unos 1.500 alumnos, el centro abrió acogiendo apenas a 400 estudiantes de Tercero a Sexto de Bachillerato.

Con el tiempo se instauraron allí BUP y COU e incluso se creó en 1973 la Escola Oficial de Idiomas, que se mudaría a su sede actual en la calle Educación en 1985. Así, según el instituto crecía y se asentaba, parecía necesario darle un nombre propio. Y es ahí donde entra Picasso: el claustro de profesores, según uno de los docentes allí presentes, se reunió en 1975 para proponer nombres. Uno de los que salió a la palestra fue el del artista, que vivió en A Coruña y estudió en el Eusebio da Guarda.

Escrito al ministerio

Los profesores debatieron los nombres que se sugirieron y, aunque la propuesta de Picasso fue popularmente aceptada por los docentes, no caló en el equipo directivo del centro. Así, ese mismo año el claustro de profesores elevó al Ministerio de Educación y Ciencia otras dos propuestas de nombres para el centro escolar: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y Ramón Menéndez Pidal. Sería este último nombre el que finalmente se le diese al instituto.

Se trató de un procedimiento parecido al que tuvo lugar en el IES Salvador de Madariaga en 1976. Según contaban los medios en la época, el claustro de profesores del conocido como Instituto Masculino también trasladó al Ministerio la propuesta del cambio, alegando que el pensador había estudiado a partir del curso 1894-1895 en el centro. Precisamente el ejercicio anterior a que Picasso terminase ahí sus estudios de Segunda Enseñanza. El Masculino, creado en 1862, tuvo su primera sede en la calle Herrerías y se trasladó en 1898 al Eusebio da Guarda. Este se separó en dos secciones, feminina (la que continuó en el edificio de la plaza de Pontevedra) y masculina, que se mudó al edificio actual del IES Salvador de Madariaga en 1947.

Por su parte, Picasso, que también da nombre a una avenida en Elviña, prometió al periodista gallego Antonio Olano que donaría su obra a los coruñeses en la misma medida en que la había donado a los barceloneses si ponían su nombre en una placa en la que fue su casa en la urbe herculina. La iniciativa nunca se llevó a cabo, pero en cambio sí se puso su nombre en 1985 a la Escola de Arte e Superior de Deseño, ubicada en la calle Pelamios desde 1988.