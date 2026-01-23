Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Óliver Laxe reivindica el 'neno' como saludo en el mundo del cine

El oscarizable coruñés nacido en París pasó por 'La Revuelta' unos minutos después de conocer el anuncio de la Academia 

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/01/2026 11:37
Óliver Laxe, durante su aparición en 'La Revuelta'
Óliver Laxe, durante su aparición en 'La Revuelta'
La Revuelta (X)
 Después de enseñarle al mundo cómo arde Galicia y de convertir una rave en el comienzo de un thriller, el oscarizable Oliver Laxe celebró en 'La Revuelta' su doble nominación a los premios de la Academia. Y es que entre la nominación oficial y la grabación del programa, tal y como confesaron los protagonistas, apenas hubo media hora de margen. Pero sobre todo, el cineasta formado en el IES Monte das Moas presumió de sus orígenes, y en ese sentido lleva A Coruña muy adentro. 

Fotograma de la película Sirat

'Sirat', de Óliver Laxe, nominada a mejor película internacional y mejor sonido en los Oscar 2026

Más información

En el prime time de la televisión pública, Laxe reivindicó la palabra neno para saludar a David Broncano. "¿Qué pasa crack, se te puede llamar crack, no?", le preguntó el presentador nacido en Rianxo. "Es más del gremio de los futbolistas, ¿en el mundo del cine no decís 'qué pasa crack'", insistió. "¿Qué pasa, neno?", respondió el cineasta de moda en Europa. "Eso es gallego, ¿no?", reconoció Broncano. 

Stellan Skarsgard y Renate Reinsve recibieron los premios a mejor actor y actriz por sus papeles en el filme noruego

La noruega ‘Valor sentimental’ arrebata a ‘Sirat’, del gallego Óliver Laxe, el podio del cine europeo

Más información

De negro integral, Oliver Laxe se presentó en el programa como si fuera una abuela gallega de toda la vida: una bolsa verde de ultramarinos, pan de centeno y miel de Os Ancares, donde reside y también en el mismo emplazamiento en el que ambientó y rodó 'O que arde'. Sin embargo, la misma entrevista en la que el coruñés nacido en París reivindicó la palabra 'neno' se ha hecho tan polémica como viral entre los cinéfilos como entre el público brasileño. Preguntado por los rivales de 'Sirat', a la hora de analizar el éxito de la brasileña 'El agente secreto' indicó: "En la Academia hay mogollón de brasileños, y los queremos mogollón. Pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y lo votan todos". Y todo eso lo hizo con un innegable y marcadísimo acento koruño. Un acento al que puso la alfombra roja.

