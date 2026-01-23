Los coruñeses pierden al año 54 horas atrapados en los embotellamientos

Embotellamiento en la ronda de Outeiro, una de las vías más transitadas de la ciudad Patricia G. Fraga

Estos últimos días el tráfico se ha vuelto más complicado de lo normal en A Coruña por una desafortunada combinación de obras en puntos clave, como la avenida de San Cristóbal, averías y accidentes de tráfico, pero lo cierto es que nunca ha destacado por su fluidez. Es más, los conductores más veteranos siempre se quejan de que la situación va a peor y, en cierto modo, la empresa de navegadores Tomtom les ha venido a dar la razón: según el índice que publica anualmente, cada vez se pierde más tiempo al volante en A Coruña. En 2025, la media es 54 horas anuales por conductor. Esta información la extrae la empresa de los aparatos de GPS instalados en los vehículos de los coruñeses, lo que les permite seguir sus movimientos constantemente.

26,3 kilómetros por hora es la velocidad media en hora punta en A Coruña, una de las más elevadas de España, según la empresa Tomtom

De entrada, 54 horas parecen muchas, pero solo son dos más que en 2024. Así que no es que a los coruñeses se les agote la paciencia, sino que lo que les escasea cada vez más es el tiempo. De media, recorrer diez kilómetros por la ciudad supone 20 minutos.

La ventaja es que, tratándose de un municipio tan pequeño, basta la mitad para recorrer la ciudad de cabo a rabo. Aunque no en hora punta, claro. En esto, el índice de Tomtom viene a confirmar lo que ya sabe cualquier coruñés (o cualquier residente en el área): que el peor momento para ponerse al volante son las 8, las 14 y las 18 horas.

También la media de velocidad ha caído ligeramente, lo que para la Concejalía de Movilidad es un dato positivo, dado que aboga por el calmado del tráfico. La media en hora punta es de 26,3 kilómetros por hora, uno menos que en 2024, y bastante por debajo del límite de zona 30 que se aplica a todo el casco urbano.

Tráfico de agitación

Pero, como siempre, todo depende de con qué ciudad se compare. La empresa de navegadores determina la densidad de la hora punta midiéndola con respecto a una hora en la que no haya tráfico, y se puede circular libremente. Por ejemplo, de noche. Y siguiendo esta métrica, A Coruña no está tan mal. De hecho, la hora punta herculina es una de las menos agravan la circulación de toda España. El primer puesto es para Bilbao. El noveno, para A Coruña, con un 29,3%, mientras que en Vigo es el duodécimo, con 31,4%.

A este problema hay que añadir el del aparcamiento, que obliga a los conductores a dar vueltas una vez alcanzado su destino, lo que los técnicos denominan “tráfico de agitación”. A mediados del año pasado, otra empresa, la consultora internacional Inrix, estimaba en 21 las horas que cada año pierde un coruñés intentando encontrar una plaza donde poder aparcar.

En el ranking que elaboró para España, A Coruña ocupaba el décimo lugar. Era la única ciudad gallega en el ‘top ten’, aunque Pontevedra ocupaba el número 20. En 2022, el tiempo que se invierte en encontrar aparcamiento se incrementó un 55%, pasando de diez a las actuales 21 horas anuales.

Transporte público

La Concejalía de Movilidad tiene la solución para todos estos problemas: emplear el transporte público y otros sistemas como la bicicleta o el VMP. Quizá no sirva para evitar los atascos pero sí soluciona el aparcamiento. Y es cierto que en los últimos años se ha registrado un incremento muy importante en el número de pasajeros: Tranvías batió su récord absoluto en 2025 con 28,5 millones de viajeros.

Esta cifra no se corresponde con una bajada igualmente intensa de los usuarios del vehículo privado. Quizá es porque muchos pasajeros son antiguos peatones atraídos por la rebaja en las tarifas.