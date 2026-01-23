La UIE lanza una guía de viaje para sobrevivir a las odiseas del mundo empresarial

González, Botas, Escotet y Ramos, esta mañana en Afundación Quintana

A todos aquellos Ulises del mundo empresarial que duden ante las dificultades del camino se dirige la nueva publicación de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y la zona noroeste de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Un libro, 'El Viaje al emprendimiento desde las visiones empresarial y educativa', cuyo fin último es abordar las reflexiones para la aceleración del emprendimiento y la resiliencia frente a las dificultades a las que se enfrenta el tejido productivo ante un mundo de constantes cambios.

La Sede Afundación de A Coruña acogió esta mañana la presentación de esta nueva publicación incluida en el sello UIE Ediciones, en un acto al que asistieron el consejero delegado de Abanca y presidente de la zona noroeste de APD, Francisco Botas, autor del prólogo; el rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet, que participa en la publicación; y los también autores, José González y Alfredo Ramos. El libro, explicaron, persigue un doble objetivo. Por un lado, impulsar la cultura emprendedora en la sociedad, especialmente en los planes educativos, desde la educación básica hasta los programas de posgrado. Por el otro, reforzar la conexión internacional del talento, de manera que los emprendedores de Galicia, Asturias y el eje atlántico formen parte de redes europeas y participen en proyectos internacionales.

Así, Botas quiso remarcar que "el emprendimiento nos hace desarrollar nuestro futuro y crecer como una sociedad mejor". "Somos conscientes de que el emprendimiento no sobra, así que hay mimarlo", expresó, al desgranar los diferentes apartados de la publicación. "Queremos hacer ver que ese viaje del emprendimiento merece la pena y es necesario en nuestra sociedad", dijo.

Al emprendimiento como viaje se refirió, precisamente, Escotet, quien lo comparó con la travesía fundacional de Ulises en 'La Odisea': "El libro nace para proponer un camino, para abrir la travesía del emprendimiento, que es un motor de transformación social". Así, detalló que consta de cuatro capítulos desarrollados por un equipo profesional y académico que acredita una amplia experiencia en los ámbitos tanto de la propia práctica emprendedora como en la gestión empresarial, la investigación, la innovación, la educación, la psicología social, la cooperación internacional y el tercer sector.

Entre otros aspectos, Escotet quiso destacar algunos de los datos analizados en el estudio. Entre ellos, mencionó que el 39,2% de los empresarios encuestados decían que hacen falta más personas que quieran emprender. Asimismo, señaló que en 2024, en Galicia, un 2,1% de las empresas de más de tres años abandonó su labor, frente al 7% que se consolidó, con lo que insistió en proponer medidas como la sensibilización de la importancia del emprendimiento, la formación empresarial en todos los niveles educativos o la potenciación del acompañamiento al emprendedor. Sin miedo a errar y a volver a empezar: "El concepto del fracaso debe ser temporal, hay que insistir".