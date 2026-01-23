La intensidad del tráfico en las calles de A Coruña cayó de media un 7% en cinco años

Embotellamiento en Linares Rivas Quintana

En gran parte, la facilidad para circular en coche por las calles de A Coruña depende del número de vehículos con los que se comparte la calzada. Para conocerla, la Concejala de Movilidad mide la Intensidad Media Diaria (IMD) de las principales vías de la ciudad, como el Paseo Marítimo, las rondas o Juan Flórez, y la conclusión que se extrae es que, en cinco años (2019-2024), la IMD global ha caído cerca de un 7%.

Este dato es consistente con otros que también proceden del Ayuntamiento. La memoria del Mapa Estratégico de Ruido (MER) de A Coruña de 2023, que es el cuarto que ha elaborado la Concejalía de Medio Ambiente en veinte años, señala que la situación ha mejorado sensiblemente respecto a 2016, dado que la contaminación acústica ha remitido en un 12%. Los expertos reconocen que esto se debe a dos factores: el primero es del tráfico, pero también hay que tener en cuenta que se han cambiado los métodos de cálculo, lo que los hace más precisos que los de los tres anteriores mapas de ruido.

IMD de las grandes vías FUENTE: ayuntamiento 2024 VíA IMD ALFONSO MOLINA 51.747 AVENIDA DEL PUERTO 26.152 TERCERA RONDA 24.753 PASEO MARITIMO 22.299 RONDA DE OUTEIRO 20.422 AVENIDA DEL EJÉRCITO 17.011 AVENIDA DE ARTEIXO 16.343 JUAN FLÓREZ 15.731 MANUEL MURGUÍA 14.544 RONDA DE NELLE 13.947

En Alfonso Molina

Por supuesto, esta disminución no ha sido constante ni igual en todas las vías. Por ejemplo en la ronda de Outeiro, la más larga de A Coruña, el IMD se redujo solo en mil, pasando de 21.452 a 20.422. Por el contrario, ha crecido, y en la misma proporción, la IMD de Juan Flórez, de 14.531 en 2019 a 15.731 en 2024. Donde más cambio se percibe es en los accesos de la ciudad, donde tantas veces se concentra el tráfico que va y viene del área metropolitana para trabajar o divertirse en la ciudad. Alfonso Molina, por ejemplo, sigue siendo con mucho el principal acceso de la ciudad. En 2019, antes de que el covid lo cambiara todo, la IMD era de 54.284.

Durante los años siguientes, tras el estallido del covid (que marcó el momento más bajo de AC-11, con solo 40.381 vehículos diarios transitando en ambas direcciones) la circulación fue creciendo paulatinamente hasta llegar en 2024 a 51.747. Quizá nunca vuelva al mismo nivel, porque otros accesos, como la Tercera Ronda, han absorbido parte de ese tráfico. En 2019 la IMD era de 22.886 y en 2024, 24.753. Muy lejos de los 50.000 que se esperaban cuando se inauguró, en 2015.

Otras, en cambio, como la avenida de Finisterre o la ronda de Nelle, han visto reducir de forma significativa la IMD en los últimos años, siempre en el orden del millar. Mención aparte merece la avenida del Puerto, que mantiene su intensidad.

Esta avenida, de hecho, se ha convertido en una de las arterias más importantes de la ciudad. Soporta más de 26.000 vehículos diarios, lo que es la mitad de Alfonso Molina con mucho menos capacidad. Esto se traduce en los habituales atascos en hora punta que la Policía Local trata de gestionar como puede manipulando los tiempos semafóricos de la plaza de Ourense.

Pero es el Paseo Marítimo el que más densidad de tráfico ha perdido en estos últimos años. En 2019, antes de la pandemia de covid, era la vía que más tráfico soportaba del centro de la ciudad, con más de 29.000 vehículos circulando junto al mar y en 2024 se estimaron casi 22.300. El hecho de que haya menos vehículos pero el tiempo al volante se mantenga se explica porque no solo se trata del número de vehículos que circulan por la ciudad, sino por dónde circulan en una A Coruña que las obras mantienen en constante cambio.