Inés Rey avisa de que las olas pueden llegar a la plaza de Pontevedra durante la tarde

La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán Quintana

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones con la alerta roja costera activada, ya que la marea alta de ayer jueves por la noche ha eliminado la duna del Orzán.

La alcaldesa explicó que hay una cinta precintando tanto los accesos a la playa como a la Coraza y pidió que se respete. Al que se lo salte aseguró que será multado, a la vez que prometió que la Policía Local estará vigilando.

"Sé que hay gente que no le tiene aprecio su vida, pero no pongamos en peligro las de los trabajadores de los equipos de emergencias", avisó.

Rey advirtió de que si el viento acompaña el oleaje, las olas podrían llegar hasta Modesta Goicouría, amenazando incluso la plaza de Pontevedra, sobre todo a partir de las 18.00 horas.