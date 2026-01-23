Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Inés Rey avisa de que las olas pueden llegar a la plaza de Pontevedra durante la tarde

Abel Peña
Abel Peña
23/01/2026 13:11
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones con la alerta roja costera activada, ya que la marea alta de ayer jueves por la noche ha eliminado la duna del Orzán.

Rayos A Coruña Ingrid 23 enero 2026

Un repaso en imágenes a la tormenta que no dio tregua en A Coruña

La alcaldesa explicó que hay una cinta precintando tanto los accesos a la playa como a la Coraza y pidió que se respete. Al que se lo salte aseguró que será multado, a la vez que prometió que la Policía Local estará vigilando.

Ingrid Granizada 23 enero 2026

A Coruña se acostó y despertó entre rayos, truenos y granizo

"Sé que hay gente que no le tiene aprecio su vida, pero no pongamos en peligro las de los trabajadores de los equipos de emergencias", avisó.

Rey advirtió de que si el viento acompaña el oleaje, las olas podrían llegar hasta Modesta Goicouría, amenazando incluso la plaza de Pontevedra, sobre todo a partir de las 18.00 horas.

