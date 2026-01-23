El plan asistencial sube a 113 millones de pesetas Gago

Hace 25 años, las noticias de talas de árboles también sorprendían a los vecinos de la ciudad. En concreto, la ciudad se enteraba de la obligada tala de una serie de chopos en la plaza de Cuatro Caminos, que el Ayuntamiento decidió cortar por ser un peligro para los viandantes y los conductores debido a su gran altura. Hace 75 años, una reunión de la Asamblea Asistencial en la ciudad destacaba en la información local: en ella de planearon diversas obras y construcciones en la provincia coruñesa, como una escuela en Finisterre. Hace 100 años, el santo del rey causó que el ejército se vistiese de gala y celebrase tal día con una parada militar en la que diferentes cuerpos sacaron cornetas y tambores para hacer sonar en su nombre.

Martes, 23 de enero de 2001 Archivo

Hace 25 años | Cuatro Caminos se despide de unos chopos demasiado altos y débiles

Los chopos que adornan el parque de la plaza de Cuatro Caminos tienen sus días contados. Su gran altura comienza a ser un peligro para los viandantes y los conductores, por lo que el Ayuntamiento ha decidido talarlos. Desde ayer, 23 de enero de 2001, los operarios municipales están cortando los árboles, lo que tendrá sus consecuencias en el tráfico. Los chopos de Cuatro Caminos son los puntales de un parque en el conviven una gran diversidad de plantas, que inevitablemente están a la sombra de estos grandes árboles. Sin embargo, sus raíces son demasiado pequeñas y débiles para soportar una altura que comienza a ser un serio inconveniente. El Ayuntamiento ha querido curarse en salud y eliminar lo que podría convertirse en un problema o dar algún susto. Los chopos desaparecerán del paisaje de Cuatro Caminos. Desde ayer varios operarios municipales se dedican a talar los árboles, aunque su ubicación requiere que se adopten varias medidas de seguridad. Desde las nueve de la mañana de ayer el parque permanece cerrado al público. Además, la Policía Local lo rodeó con vallas que también impiden el aparcamiento de vehículos. Las grandes dimensiones de los chopos dificultan la operación de tala, por lo que toda precaución es poca. En cualquier caso, los árboles no serán cortados desde la base del tronco, sino poco a poco.

Martes, 23 de enero de 1951 Archivo

Hace 75 años | El plan asistencial sube a 113 millones de pesetas

El acontecimiento más importante de la jornada ha sido la reunión plenaria de la Asamblea Asistencial, cuyo presupuesto total es de 113 millones de pesetas. En varios pueblos de la provincia coruñesa serán construidos grupos de viviendas protegidas, así como edificios ambiciosos como el Hogar del Productor en Santiago y una escuela de encajeras en Finistererre. Por otra parte, las últimas horas fueron pródigas en accidentes. En Perillo falleció una mujer a causa de las quemaduras que había sufrido. Un camión perdió la dirección y fue a estrellarse contra una de las columnas de la plaza de María Pita, resultando con lesiones uno de los ocupantes del vehículo. También resultó lesionado de cierta gravedad y tuvo que ser trasladado un niño que se cayó por la claraboya de su casa cuando intentaba apoderarse de una pelota.

Sábado, 23 de enero de 1926 Archivo

Hace 100 años | La ciudad se viste de gala por el santo del monarca

Hoy 26 de enero de 1926 con motivo de celebrarse el Santo de nuestro augusto Monarca las tropas vestirán de gala, los edificios del Estado tendrán izado el pabellón nacional y colgaduras en los balcones y no se trabajará en oficinas oficiales. Al toque de diana se pondrán en libertad a todos los militares que sufran arrestos y no estén sujetos a procedimiento y se entregarán una peseta a cada sargento y cincuenta céntimos a los soldados y cabos. En los cuarteles habrá ranchos extraordinarios. A las doce de la mañana se celebrará una recepción en la Capitanía general. En la plaza de Azcárraga, frente a Capitanía, se situará la parada militar a la que acudirán las escuadras de batidores y gastadores, bandas de trompetas, clarines, cornetas y tambores de los cuerpos de la guarnición y una compañía del regimiento Isabel la Católica con música y bandera.